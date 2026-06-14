Prima pagină » Politic » Primar USR, despre numirea lui Nicușor Dan: Este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune

Primar USR, despre numirea lui Nicușor Dan: Este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune

Contrar opiniei altor colegi din USR, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, primarul USR al Bacăului, spune că „este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii”, după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, din PNL, dar fără să se consulte cu PNL.
Primar USR, despre numirea lui Nicușor Dan: Este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune
lucian daniel stanciu viziteu primar bacau, foto Facebook
Laura Buciu
14 iun. 2026, 12:07, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Președintele României a făcut un apel la dialog și la găsirea unei soluții politice stabile pentru țară. Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde”, spune Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Primarul Bacăului atrage atenția că „România are nevoie de stabilitate, de încredere și de decizii care să răspundă problemelor reale cu care oamenii se confruntă zi de zi. Fiecare perioadă de incertitudine se resimte în economie, în mediul de afaceri și, în cele din urmă, în viața fiecărei familii”.

„Ca primar, dar și ca om, văd în fiecare zi preocupările oamenilor. Văd cum costurile cresc, cum grijile sunt tot mai multe și cum mulți se întreabă ce va aduce ziua de mâine. Tocmai de aceea cred că avem nevoie de calm, responsabilitate și dialog. Fără stabilitate politică este greu să construim stabilitate economică. Iar fără stabilitate economică este greu să oferim oamenilor siguranța și perspectivele pe care le merită. Să rămânem uniți, să ne respectăm opiniile și să avem încredere că, prin dialog și înțelepciune, România poate găsi drumul cel bun”, adaugă primarul.

Pe de altă parte, deputatul USR Alexandru Dimitriu susține că președintele Nicușor Dan nu a respectat constituția prin desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Eugen Tomac și-a depus mandatul și a fost numit premier desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL.

Recomandarea video

Cine este Adrian Veștea, al doilea premier desemnat de Nicușor Dan
G4Media
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan
Gandul
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Cancan
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport
CTP, după desemnarea lui Veștea ca premier: „Nicușor Dan vrea să spargă PNL și să-l lipească cu scuipat de PSD”
Libertatea
Câte minute trebuie lăsată ceafa de porc pe grătar. Experimentul realizat de chef Horia Manea
CSID
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia