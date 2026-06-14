Primar USR, despre numirea lui Nicușor Dan: Este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune

„Președintele României a făcut un apel la dialog și la găsirea unei soluții politice stabile pentru țară. Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde”, spune Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Primarul Bacăului atrage atenția că „România are nevoie de stabilitate, de încredere și de decizii care să răspundă problemelor reale cu care oamenii se confruntă zi de zi. Fiecare perioadă de incertitudine se resimte în economie, în mediul de afaceri și, în cele din urmă, în viața fiecărei familii”.

„Ca primar, dar și ca om, văd în fiecare zi preocupările oamenilor. Văd cum costurile cresc, cum grijile sunt tot mai multe și cum mulți se întreabă ce va aduce ziua de mâine. Tocmai de aceea cred că avem nevoie de calm, responsabilitate și dialog. Fără stabilitate politică este greu să construim stabilitate economică. Iar fără stabilitate economică este greu să oferim oamenilor siguranța și perspectivele pe care le merită. Să rămânem uniți, să ne respectăm opiniile și să avem încredere că, prin dialog și înțelepciune, România poate găsi drumul cel bun”, adaugă primarul.

Pe de altă parte, deputatul USR Alexandru Dimitriu susține că președintele Nicușor Dan nu a respectat constituția prin desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Eugen Tomac și-a depus mandatul și a fost numit premier desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL.