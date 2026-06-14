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Fost președinte PNL: Tot ce face Nicușor Dan este împotriva interesului național

Fostul președinte liberal Ludovic Orban spune, după desemnarea lui Adrian Veștea în poziția de premier, fără consultarea partidului din care face parte, că ce face Nicușor Dna este împotriva interesului național.
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Laura Buciu
14 iun. 2026, 12:56, Politic
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Orban afirmă că PSD a început să strângă voturi pentru un guvern Eugen Tomac cu două săptămâni înainte de desemnarea oficială.

El spune că același lucru se întâmplă și acum, când PSD ar avea de câștigat în urma desemnării lui Adrian Veștea, fără știrea conducerii PNL.

„Există niște incompatibilități. Nu poți să iei și voturile UDMR, și voturile minorităților și în același timp să iei și voturile șoșocarilor și georgiștilor din Parlament, chiar dacă mai sunt în partidul lui Șoșoacă sau nu. Dacă vă uitați la pozițiile publice pe care le susțin parlamentari din grupul parlamentar de la Senat PACE sau din grupul Uniți pentru România, veți vedea că nu au absolut nicio legătură cu democrația și cu orientarea pro-democratică și pro-europeană a României. Este un atac grosolan împotriva democrației și o încălcare flagrantă a prevederilor constituționale și mai ales este o acțiune care arată premeditarea de Nicușor Dan în distrugerea coaliției în dărâmarea guvernului Borojan exact într-un moment în care România avea cea mai mare nevoie de stabilitate și de continuarea reformelor care au fost începute de guvernul Bolojan”, mai spune Ludovic Orban, la Digi 24.

Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan că „nu este marele susținător al unui guvern, cum zice el, pro-occidental”.

„În România e nevoie de un guvern democratic, un guvern coerent, un guvern care să facă reforme, un guvern care să inspire încrederea partenerilor noștri, un guvern care să poată reprezenta cu adevărat România în fața partenerilor de la nivel internațional. Tot ce face Nicușor Dan este împotriva interesului național”, mai spune Orban.

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