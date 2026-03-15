3 avioane cisternă ale SUA au aterizat deja la Baza 90 și urmează să fie mutate la Baza Mihail Kogălniceanu. Dislocarea capabilităților militare ale SUA pe teritoriul României este temporară și are loc în contextul războiului în desfășurare din Iran.

Este vorba de avioane Boeing KC-135 Stratotanker, care servesc drept coloana vertebrală a capacității SUA de realimentare în aer. Unul dintre aceste avioane a fost pierdut de Armata americană, în urmă cu câteva zile, deasupra Irakului.

Boeing KC-135 este o aeronavă cisternă militară americană, folosită pentru realimentarea avioanelor în aer, dezvoltată pe baza prototipului Boeing 367-80.

KC-135 a fost inițial însărcinat cu realimentarea bombardierelor strategice și a fost utilizat pe scară largă în Războiul din Vietnam și în conflicte ulterioare, cum ar fi Operațiunea Furtună în Deșert, pentru a extinde raza de acțiune și rezistența avioanelor de vânătoare și bombardiere tactice americane.

Costul unei aeronave de acest tip, în funcție de gradul de modernizare, variază între 26 și 62 milioane de dolari.

Forțele Aeriene ale Statelor Unite operează în jur de 396 de asemenea aeronave.

Dislocarea temporară, aprobată de CSAT și de Parlamentul României

Parlamentul României a aprobat miercurea trecută solicitarea CSAT de dislocare temporară a unor echipamente SUA, la cererea Pentagonului. Documentul CSAT a fost clasificat de autoritățile române.

„Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu”, a spus Nicușor Dan.

„Aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. (…) Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci, îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a subliniat președintele României.

De asemenea, Bloomberg și media americane au dezvăluit că în România vor ajunge și în jur de 500 de militari americani.

Potrivit unor surse, cerea SUA nu se referea numai la folosirea de către armata americană a bazei Mihail Kogălniceanu, se intenționează folosirea bazei și de la Câmpia Turzii.