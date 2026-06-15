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Von der Leyen, după atacul care a distrus mănăstirea din Kiev: Liderii G7 vor discuta despre intensificarea presiunilor asupra Rusiei

După atacul rusesc de amploare, în urma căruia mănăstirea Pechersk din Kiev a luat foc, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că liderii G7 vor discuta, în cadrul summitului din Franța, despre intensificarea presiunilor asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.
Von der Leyen, după atacul care a distrus mănăstirea din Kiev: Liderii G7 vor discuta despre intensificarea presiunilor asupra Rusiei
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
15 iun. 2026, 14:55, Știri externe
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Ursula von der Leyen a precizat că Ucraina a fost supusă unor bombardamente intense în cursul nopții, care au dus la noi victime în rândul civililor, iar Mănăstirea Pechersk din Kiev, sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a suferit pagube semnificative, potrivit European Pravda. 

„Astăzi, liderii G7 se întâlnesc la Evian. Vom discuta următoarele măsuri pentru a crește presiunea asupra Rusiei, a-l aduce pe Putin la masa negocierilor și a pune capăt acestor ucideri fără sens”, a scris von der Leyen pe X.

Von der Leyen a afirmat că Europa și poporul ucrainean doresc pace, în timp ce Rusia a demonstrat încă o dată că este interesată doar de violență și distrugere.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski așteaptă un răspuns din partea țărilor G7 la ultimele atacuri rusești asupra orașelor ucrainene.

Potrivit Bloomberg, liderii europeni intenționează să discute cu președintele Donald Trump, în cadrul summitului G7, în efortul de a-l sprijini în planul de reluare a negocierilor între Ucraina și Rusia, cu participarea Europei.

Zelenski a purtat o conversație telefonică cu Trump înaintea summitului G7, iar cei doi lideri au convenit să discute în cadrul reuniunii idei suplimentare pentru a aduce pacea mai aproape.

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