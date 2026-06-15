Maia Sandu condamnă ferm atacul asupra Catedralei Adormirii Maicii Domnului din Kiev: Regimul de la Kremlin a demonstrat că nu are nimic sfânt

„Regimul ucigaș de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt. Cei care se pretind apărători ai valorilor creștine au bombardat unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO – Lavra Pecerska din Kyiv”, a notat pe Facebook Maia Sandu.

Reacția președintei de la Chișinău a venit după ce un bombardament rusesc a incendiat Catedrala Adormirii Maicii Domnului. Potrivit Kyiv Independent, forțele ruse au lansat un bombardament cu 27 de rachete și drone.

Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

Catedrala a fost ridicată în 1051 și este un sit al Patrimoniului Mondial al UNESCO care beneficiază de protecție sporită în temeiul celui de-al Doilea protocol la Convenția de la Haga din 1954, un statut menit să împiedice astfel de locuri să fie incluse pe orice listă de obiective.

Maia Sandu a mai transmis că în fața acestor atacuri „mișelești”, sprijinul internațional și solidaritatea cu cetățenii ucraineni trebuie să rămână ferme și neclintite.

„În fața acestor atacuri mișelești, trebuie să rămânem solidari cu poporul ucrainean. Republica Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor și a lăcașelor de cult și rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate, pace și dreptul de a-și decide propriul viitor”, a conchis șefa statului.