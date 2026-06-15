Rusia, despre atacul asupra Catedralei Adormirii Maicii Domnului din Kiev: Un fals grosolan

Ministerul rus al Apărării a declarat că operațiunea militară a vizat fabrici cu profil militar și a negat că ar fi atacat complexul religios. În plus, Moscova a susținut că pagubele produse la mănăstire ar fi fost produse de apărarea antiaeriană a Kievului, mai precis de o rachetă a sistemului de apărare antiaeriană Patriot, de fabricație americană.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat acuzațiile formulate de Ucraina și susținute de state occidentale drept „o altă înșelăciune” și „un fals grosolan”, afirmând că Ministerul Apărării de la Moscova a prezentat versiunea reală a evenimentelor, notează Reuters.

Un bombardament rusesc din noaptea de duminică spre luni a incendiat Catedrala Adormirii Maicii Domnului. Potrivit Kyiv Independent, forțele ruse au lansat un bombardament cu 27 de rachete și drone.

Catedrala a fost ridicată în 1051 și este un sit al Patrimoniului Mondial al UNESCO care beneficiază de protecție sporită în temeiul celui de-al Doilea protocol la Convenția de la Haga din 1954, un statut menit să împiedice astfel de locuri să fie incluse pe orice listă de obiective.