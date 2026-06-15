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Rusia, despre atacul asupra Catedralei Adormirii Maicii Domnului din Kiev: Un fals grosolan

Ministerul rus de Externe a respins acuzațiile formulate de Ucraina și de statele occidentale potrivit cărora forțele ruse ar fi lovit Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kiev în timpul atacurilor lansate asupra capitalei ucrainene, susținând că avariile au fost cauzate de apărarea ucraineană.
Rusia, despre atacul asupra Catedralei Adormirii Maicii Domnului din Kiev: Un fals grosolan
Radu Mocanu
15 iun. 2026, 14:57, Știri externe
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Ministerul rus al Apărării a declarat că operațiunea militară a vizat fabrici cu profil militar și a negat că ar fi atacat complexul religios. În plus, Moscova a susținut că pagubele  produse la mănăstire ar fi fost produse de apărarea antiaeriană a Kievului, mai precis de o rachetă a sistemului de apărare antiaeriană Patriot, de fabricație americană. 

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat acuzațiile formulate de Ucraina și susținute de state occidentale drept „o altă înșelăciune” și „un fals grosolan”, afirmând că Ministerul Apărării de la Moscova a prezentat versiunea reală a evenimentelor, notează Reuters

Un bombardament rusesc din noaptea de duminică spre luni a incendiat Catedrala Adormirii Maicii Domnului. Potrivit Kyiv Independent, forțele ruse au lansat un bombardament cu 27 de rachete și drone.  

Catedrala a fost ridicată în 1051 și este un sit al Patrimoniului Mondial al UNESCO care beneficiază de protecție sporită în temeiul celui de-al Doilea protocol la Convenția de la Haga din 1954, un statut menit să împiedice astfel de locuri să fie incluse pe orice listă de obiective.  

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