Doi americani și un român, noile achiziții ale U-BT Cluj-Napoca

U-BT a anunțat luni că Jalyn McCreary va îmbrăca echipamentul alb-negru, după ce în stagiunea anterioară a ieșit campion în divizia secundă a Ligii Adriatice, alături de Široki TT Kabeli.

McCreary evoluează în principal pe poziția 4, ca extremă de forță, însă versatilitatea și profilul său atletic îi permit să joace atât pe poziția 3, cât și ca pivot.

Acesta s-a născut pe 19 septembrie 2000, în Kennesaw, Georgia, SUA. El a jucat ca profesionist la Rapla, în liga letono-estoniană de baschet, iar în sezonul precedent în prima ligă din Bosnia și Herțegovina, la Široki TT Kabeli.

Jalyn a avut un rol important în câștigarea trofeului în divizia secundă a Ligii Adriatic. De la începutul sezonului și până la urcarea pe prima treaptă a podiumului, McCreary a evoluat în cele 14 meciuri aproximativ 29 de minute pe partidă, izbutind medii de 16.6 puncte, 7.1 recuperări și 18.7 la indicele eficienței. Pe lângă meciurile care i-au adus triumful echipei sale în liga regională, a mai intrat pe parchet în 31 de partide în campionatul intern, unde a ajuns până în semifinalele competiției.

„Este un pariu”

Jalyn McCreary este al doilea jucător străin care sosește la Cluj-Napoca în această vară, după fundașul Otis Livingston II. Ei se alătură lui Bobe Nicolescu, jucător transferat zilele trecute de la CSM Oradea.

„Este un jucător tânăr, cu potențial. Este un pariu, să-i spunem așa. Cred foarte mult în calitățile lui, l-am urmărit în divizia a doua a Ligii Adriatice și mi-a plăcut foarte mult. Cred eu că poate exploda și deveni un jucător extrem de interesant. Ni l-am dorit mult, fiindcă ne crește nivelul de atleticism, ne ajută în jocul pe tranziție și poate evolua pe mai multe poziții. Are și un caracter bun, ceea ce pentru noi este foarte important. Sper eu să confirme și să fie un jucător de bază la noi, care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor.