Nicușor Dan anunță că România va găzdui forțe și echipamente militare ale SUA, în conflictul cu Iran. „România este o țară sigură, dacă nu, mai sigură”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat de la Palatul Cotroceni, decizia CSAT după solicitarea de ordin militar a SUA. Cererea Pentagonului pentru România este de „dislocare temporară forțe și echipamente militare”.

Administrația americană vrea să trimită în România avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și comunicații satelitare în corelare cu scutul de la Deveselu”.

Este vorba de „echipamente defensive”, a explicat Dan, pentru că „nu sunt înzestrate cu armament propriu zis, sunt echipamente non cinetice”.

„În măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc tot miercuri, ele vor fi dislocate în baza Acordului de parteneriat între România și Statele Unite și este vorba despre o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac.

Pentru ca aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România este nevoie de votul Parlamentului”, a spus președintele României.

Astfel, în urma ședinței CSAT, Dan a trimis o scrisoare Parlamentului și o să aibă loc o dezbatere în Parlament miercuri după-miază.

„Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci, îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a dat asigurări Dan.

Ședința CSAT s-a încheiat

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc miercuri, la ora 09:30 la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi se vor afla mai multe subiecte. Printre acestea se află și cel referitor la situația din Orientul Mijlociu și ce implicații sunt pentru România.

De asemenea, un alt subiect vizează evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România.

Totodată, un subiect important de pe ordinea de zi este cel privind analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Marți, G4Media relata că Statele Unite sunt interesate să trimită avioane la baza de la Mihail Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu, potrivit mai multor surse.

Discuțiile în legătură cu acest subiect se află în stadiu incipient și sunt informale, au mai spus sursele pentru G4Media.