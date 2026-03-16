Nicușor Dan după întâlnirea cu secretarul OCDE, Mathias Cormann: „Am avut un schimb de opinii cu privire la stadiul avansat al procesului de aderare a României la OCDE”

Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, se află la București, iar luni a avut două întâlniri importante, alături de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, delegația OCDE a fost primită la Palatul Cotroceni la ora 9:00, de către președintele Nicușor Dan.

Cu ocazia întâlnirii dintre cei doi, președintele Nicușor Dan a discutat despre parcursul României în procesul de aderare la OCDE și despre concluziile Studiului Economic OCDE pentru 2026.

„Am plăcerea să-l primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe Mathias Cormann, Secretarul General al OECD. Am avut un schimb de opinii cu privire la stadiul avansat al procesului de aderare a României la OCDE, la principalele concluzii ale Studiului Economic OCDE din 2026 pentru România și la evoluțiile internaționale actuale.”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de X.

Pleased to welcome today @MathiasCormann, Secretary-General of the @OECD, at Cotroceni Palace. We exchanged on Romania’s advanced stage of the OECD accession process, the key findings of the 2026 OECD Economic Survey for Romania and current international developments. This year’s… pic.twitter.com/hdY1BPwqvH — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) March 16, 2026

Președintele Nicușor Dan a explicat că studiul din acest an oferă recomandări importante pentru dezvoltarea economică a României pe termen lung.



„Ediția din acest an a Studiului Economic oferă îndrumări valoroase pentru consolidarea economiei și a politicilor publice ale României.”, a punctat acesta.

În postarea sa, președintele a mai spus că i-a mulțumit lui Mathias Cormann, Secretarului General Cormann, mai ales pentru sprijinul acordat în acest proces strategic.



„I-am mulțumit Secretarului General Cormann pentru sprijinul său continuu pentru obiectivul nostru strategic de a adera la Organizație în 2026.”, a declarat președintele.