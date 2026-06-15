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Adrian Veștea spune că l-a sunat pe Bolojan după nominalizare. Ce mesaj i-a transmis

Premierul desemnat Adrian Veștea spune că l-a sunat pe Ilie Bolojan imediat după nominalizare și a dezvăluit ce mesaj i-a trimis liderului PNL.
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Cosmin Pirv
15 iun. 2026, 14:36, Politic
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Adrain Veștea spune că l-a sunat pe președintele PNL imediat după nominalizare.

„L-am sunat imediat după această, după ce am avut conferința de presă și această nominalizare. Am trimis mesaj, dovadă este că acest mesaj încă este pe telefonul meu și am așteptat, de bună credință, să avem un dialog constructiv și să explic tot acest demers pe care eu l-am avut. Nu am avut acest privilegiu”, a spus, luni, la Digi24, Adrain Veștea.

Premierul desemnat a fost întrebat ce mesaj i-a transmis președintelui PNL pe telefon.

„V-am sunat, intenționez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc”, a spus el.

Despre ședința de luni a conducerii PNL, Veștea spune că crede că „în Partidul Național Liberal și la nivelul tuturor organizațiilor sunt persoane responsabile, asumate, care înțeleg foarte bine care este rolul nostru ca și membrii de partid și ca președinți de organizații”.

El susține că liberalii trebuie să vadă această nominalizare ca o măsură de responsabilitate: „Sunt un liberal vechi, sunt un liberal care am demonstrat în toate pozițiile publice pe care le-am avut, îmi asum programul de guvernare care a existat la nivelul coaliției și pe care l-am aprobat și la nivelul Partidului Național Liberal, și la nivelul PSD, USR și UDMR și cred că noi trebuie să privim lucrurile la modul obiectiv”.

„Este datoria mea de a merge până la capăt cu investirea”

Întrebat dacă va merge mai departe cu această nominalizare indiferent de decizia de luni a partidului, Veștea a spus: „Sunt o persoană curajoasă, asumată, am cântărit foarte bine în momentul în care am luat această decizie, nu am avut foarte mult timp la dispoziție, poate asta a fost și una dintre probleme, și familia mea a fost surprinsă de această decizie pe care am luat-o. Am venit la București chiar, poate, nepregătit să stau atâtea zile, dar este o decizie pe care mi-am asumat-o. Îi asigur pe colegii mei și pe toți românii că este datoria mea și obligația mea, de a merge până la capăt cu investirea acestui guvern”.

El a mai spus că discuțiile cu privire la desemnarea lui s-au încheiat sâmbătă „destul de târziu” și că președintele i-a cerut „să păstrăm discreția”.

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