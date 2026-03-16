Prima pagină » Politic » Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții OMV

Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții OMV

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan vor avea, luni, întâlniri cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, care se află în vizită la București. Va fi lansat cel mai recent studiu realizat de OCDE privind economia românească. De asemenea, Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor avea întâlniri și cu o delegație a OMV.
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții OMV
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
16 mart. 2026, 08:14, Politic

Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, se află la București, iar luni are întâlniri programate cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, delegația OCDE va fi primită, la Palatul Cotroceni, la ora 9:00, de către președintele Nicușor Dan.

Ulterior, la ora 10:00, Mathias Cormann va fi primit de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Cu această ocazie va fi organizată și ceremonia de semnare a acordului dintre Guvernul României și OCDE privind privilegiile și imunitățile acordate organizației.

Premierul Ilie Bolojan și secretarul general al OCDE vor lansa, la Palatul Victoria, cel mai recent Studiu economic dedicat României, realizat de organizație. După lansarea studiului, cei doi vor susține declarații comune de presă.

Tot luni, președintele Nicușor Dan va primi, la Palatul Cotroceni, o delegație a OMV Petrom, cu care va discuta despre actuala criză care afectează și piața românească. Ulterior, delegația va fi primită la 12:30 și de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Ce măsuri ar trebui să ia Guvernul în privința creșterii prețurilor la carburanți?
G4Media
Produsul de lux redus în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 23.99 lei, începând de astăzi
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Naşul din Delta Dunării al lui George Simion, unul dintre cei mai mari traderi de cereale din țară, este apropiat de politicieni locali PSD şi PNL
Libertatea
Echinocțiul de primăvară 2026. Când va avea loc și ce este bine să faci în ziua respectivă. Așa ai noroc tot anul!
CSID
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Promotor