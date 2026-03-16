Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții OMV

Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, se află la București, iar luni are întâlniri programate cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, delegația OCDE va fi primită, la Palatul Cotroceni, la ora 9:00, de către președintele Nicușor Dan.

Ulterior, la ora 10:00, Mathias Cormann va fi primit de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Cu această ocazie va fi organizată și ceremonia de semnare a acordului dintre Guvernul României și OCDE privind privilegiile și imunitățile acordate organizației.

Premierul Ilie Bolojan și secretarul general al OCDE vor lansa, la Palatul Victoria, cel mai recent Studiu economic dedicat României, realizat de organizație. După lansarea studiului, cei doi vor susține declarații comune de presă.

Tot luni, președintele Nicușor Dan va primi, la Palatul Cotroceni, o delegație a OMV Petrom, cu care va discuta despre actuala criză care afectează și piața românească. Ulterior, delegația va fi primită la 12:30 și de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.