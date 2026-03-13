Eugen Tomac: Vizita președintelui Zelenski în România deschide o nouă pagină în relația dintre statele noastre

Consilierul onorific al președintelui României, Eugen Tomac, a transmis vineri un mesaj pe Facebook în care a comentat vizita recentă în România a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Tomac, întâlnirea dintre liderii celor două state și semnarea unui parteneriat strategic reprezintă începutul unei noi etape în relația bilaterală dintre România și Ucraina.

Eurodeputatul a scris că dialogul dintre cei doi președinți și deciziile care au fost stabilite înseamnă că s-a reușit atingerea unui pas important pentru cooperarea dintre cele două țări.

„Vizita de ieri a Președintelui Zelenski în România deschide o nouă pagină în relația dintre statele noastre. Semnarea, de către Președintele Nicușor Dan și Președintele Volodîmîr Zelenski, a Declarației de Parteneriat Strategic între România și Ucraina ridică relația bilaterală la un nivel nou de cooperare strânsă, bazat pe încredere reciprocă”, a scris Eugen Tomac.

El a amintit că relațiile din regiune s-au schimbat profund după invazia rusească din februarie 2022, iar statele din Europa de Est au fost nevoite să se adapteze unei noi realități geopolitice.

„Este clar că, după declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei din februarie 2022, toată regiunea noastră a Europei de Est a trecut prin transformări uriașe”, a subliniat Tomac.

Eurodeputatul a punctat și rolul jucat de Uniunea Europeană în tot acest context, mai ales prin decizia de a acorda statut de țări candidate la aderare atât Ucrainei, cât și Republicii Moldova.

„Răspunsul Uniunii Europene a fost unul curajos și plin de semnificații geopolitice majore: Ucraina și Republica Moldova au primit statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat el.

„România și majoritatea cetățenilor români au fost alături de vecinii noștri încă din primele zile ale acestui război care a omorât sute de mii de oameni nevinovați și a distrus destinele a zeci de milioane de cetățeni din statul vecin. Pe lângă suportul constant pe care milioane de români l-au oferit voluntar, statul român a avut, la rândul său, o poziție continuă de sprijin pe toate palierele, pentru a ajuta Ucraina să reziste în fața agresorului rus”, a precizat eurodeputatul.

Despre situația comunității de români din Ucraina, despre care a scris că este foarte importantă, Tomac a declarat că „avem o comunitate numeroasă, de sute de mii de români, care în mod artificial a fost divizată între «români» și «moldoveni», conform tezelor sovietice trasate în secolul trecut de Stalin”.

Potrivit lui Eugen Tomac, autoritățile ucrainene au făcut deja pași pentru a corecta această situație. În 2023, Kievul a decis eliminarea acestei separări artificiale și a stabilit că limba folosită de minoritatea românească este limba română.

„În 2023, în semn de respect pentru România, Ucraina a luat decizia de a elimina această divizare artificială și a stabilit că singura limbă folosită pentru minoritatea românească este limba română. Practic, eliminarea așa-numitei «limbi moldovenești» a reprezentat un prim pas spre detensionarea situației în sânul comunității românești”, a explicat eurodeputatul.

El a salutat și anunțul făcut de președintele ucrainean privind instituirea unei zile oficiale dedicate limbii române în Ucraina.

„Anunțul făcut ieri de Președintele Zelenski, conform căruia va semna instituirea zilei oficiale a limbii române în Ucraina, pentru a fi sărbătorită pe 31 august, este, de asemenea, un gest ce merită salutat, deoarece va ajuta enorm comunitatea românească”, a transmis Tomac.

Eurodeputatul a mai precizat că situația românilor din Ucraina s-a aflat printre temele principale discutate în cadrul întâlnirii dintre cei doi președinți.

„Ceea ce trebuie să știe românii din Ucraina este că, în dialogul dintre Președintele Nicușor Dan și Președintele Volodîmîr Zelenski, situația comunității românești a fost unul dintre cele mai importante subiecte abordate”, a spus el.

„Pentru Președintele Nicușor Dan, situația învățământului în limba română este o prioritate. S-a convenit așadar cu partea ucraineană să cooperăm intens, astfel încât reforma învățământului să nu afecteze procesul de educație în limba română”, a adăugat Tomac.

El a spus că obiectivul este ca toți copiii români din Ucraina să poată învăța în școli și licee cu predare în limba română: „Obiectivul nostru este ca toți copiii români să aibă posibilitatea de a studia în licee cu predare în limba română și avem deplină încredere că acest obiectiv este realizabil”.