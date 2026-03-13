Zelenski, despre vizita la Baza 86 Aeriană de la Fetești: La centru, băieții noștri trec prin diferite etape de instruire

Reamintim că, Zelenski, alături de ministrul Apărării, Radu Miruță, au vizitat Baza 86 Aeriană de la Fetești, unde tineri români, dar și ucraineni se antrenează pentru a deveni piloți de avioane F-16.

„M-am întâlnit cu membri ai armatei ucrainene care se antrenează la Centrul European de Instruire F-16 din România. Am discutat cu cadeții despre detaliile și condițiile programului lor de instruire. Am discutat, de asemenea, despre provocările cu care se confruntă piloții noștri și despre modul în care statul poate contribui la rezolvarea acestora”, a scris Zelenski, joi noapte, pe X.

Acesta a oferit câteva detalii privind etapele de instruire pe care le parcurg tinerii care se antrenează să devină piloți.

„La centru, băieții noștri trec prin diferite etape de instruire, inclusiv teorie și misiuni reale. Primii piloți ucraineni și-au început programul acolo în 2024, iar unii dintre ei efectuează deja misiuni de luptă pentru a respinge agresiunea rusă”, se arată în mesajul oficial publicat de Zelenski.

I met with Ukrainian service members who are training at the European F-16 Training Center in Romania. We spoke with the cadets about specifics and conditions of their training program. We also discussed the challenges our pilots face and how the state can help address them. At… pic.twitter.com/GBKJb0q8A5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2026

Președintele Ucrainei a mulțumit, încă odată public, României, instructorilor de la Baza 86 Aeriană Fetești, dar și celorlalte națiuni care au oferit sprijin Ucrainei în invazia la scară largă pornită de Rusia.

„Mulțumesc României, instructorilor de la centru și tuturor celor care ne ajută să ne apărăm și să combatem teroarea rusă. Vom fi întotdeauna recunoscători Statelor Unite pentru oportunitatea de a consolida protecția spațiului nostru aerian cu avioane de vânătoare americane, precum și Danemarcei, Olandei și Norvegiei, care au transferat deja avioane în Ucraina”, a scris Zelenski.

În cadrul vizitei oficiale în România, Zelenski s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan. Cei doi lideri au semnat un acord de parteneriat strategic, dar și mai multe documente care atestă cooperarea în domeniile apărării și energiei.

De asemenea, președintele Ucrainei s-a întâlnit și cu premierul Ilie Bolojan.Cei doi oficiali au purtat discuții despre proiecte comune, precum construirea de drone în România folosind expertiza ucraineană, dar și importanța respectării drepturilor minorităților române din Ucraina.