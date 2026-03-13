Prima pagină » Știri externe » Zelenski, despre vizita la Baza 86 Aeriană de la Fetești: La centru, băieții noștri trec prin diferite etape de instruire

Zelenski, despre vizita la Baza 86 Aeriană de la Fetești: La centru, băieții noștri trec prin diferite etape de instruire

În urma vizitei oficiale în România, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a scris câteva impresii despre vizita la Baza 86 Aeriană de la Fetești. Acesta a explicat cum se antrenează tinerii români și ucraineni care se pregătesc să devină piloți militari.
Zelenski, despre vizita la Baza 86 Aeriană de la Fetești: La centru, băieții noștri trec prin diferite etape de instruire
Sursă foto: captură video X / Volodymyr Zelenskyy
Daiana Rob
13 mart. 2026, 02:12, Știri externe

Reamintim că, Zelenski, alături de ministrul Apărării, Radu Miruță, au vizitat  Baza 86 Aeriană de la Fetești, unde tineri români, dar și ucraineni se antrenează pentru a deveni piloți de avioane F-16.

„M-am întâlnit cu membri ai armatei ucrainene care se antrenează la Centrul European de Instruire F-16 din România. Am discutat cu cadeții despre detaliile și condițiile programului lor de instruire. Am discutat, de asemenea, despre provocările cu care se confruntă piloții noștri și despre modul în care statul poate contribui la rezolvarea acestora”, a scris Zelenski, joi noapte, pe X.

Acesta a oferit câteva detalii privind etapele de instruire pe care le parcurg tinerii care se antrenează să devină piloți.

„La centru, băieții noștri trec prin diferite etape de instruire, inclusiv teorie și misiuni reale. Primii piloți ucraineni și-au început programul acolo în 2024, iar unii dintre ei efectuează deja misiuni de luptă pentru a respinge agresiunea rusă”, se arată în mesajul oficial publicat de Zelenski.

Președintele Ucrainei a mulțumit, încă odată public, României, instructorilor de la Baza 86 Aeriană Fetești, dar și celorlalte națiuni care au oferit sprijin Ucrainei în invazia la scară largă pornită de Rusia.

„Mulțumesc României, instructorilor de la centru și tuturor celor care ne ajută să ne apărăm și să combatem teroarea rusă. Vom fi întotdeauna recunoscători Statelor Unite pentru oportunitatea de a consolida protecția spațiului nostru aerian cu avioane de vânătoare americane, precum și Danemarcei, Olandei și Norvegiei, care au transferat deja avioane în Ucraina”, a scris Zelenski.

În cadrul vizitei oficiale în România, Zelenski s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan. Cei doi lideri au semnat un acord de parteneriat strategic, dar și mai multe documente care atestă cooperarea în domeniile apărării și energiei.

De asemenea, președintele Ucrainei s-a întâlnit și cu premierul Ilie Bolojan.Cei doi oficiali au purtat discuții despre proiecte comune, precum construirea de drone în România folosind expertiza ucraineană, dar și importanța respectării drepturilor minorităților române din Ucraina.

 

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Scene incredibile la Guvern. Jurnaliștii români nu sunt lăsați să intre la întrevederea lui Volodimir Zelenski cu premierul Bolojan și filmează peste gard. Jurnaliștii ucraineni sunt în curtea guvernului
Gandul
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
O femeie care a ales să devină mamă singură a descoperit că fiica ei are zeci de frați vitregi. „După ce am cunoscut celelalte mame…”
CSID
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor