Premierul Olandei e în vizită în România și vizitează baza militară de la Câmpia Turzii împreună cu Ilie Bolojan

Vizita premierului olandez Dick Schoof în România înseamnă discuții pe tema stadiului în care se află cooperarea militară dintre cele două state și, nu în ultimul rând, o întrevedere cu trupele de militari olandezi desfășurate aici.
Luiza Moldovan
30 dec. 2025, 10:28, Politic

Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, se află marți în România pentru a vizita, împreună cu premierul Ilie Bolojan, trupele românești și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, potrivit unui comunicat al Guvernului României.

Vizita celor doi premieri începe la 11.30, relatează sursa citată.

Pe agenda discuțiilor se află o întrevedere și discuții pe tema stadiului cooperării bilaterale în domeniul Apărării și în cel economic, precum și situația securității regionale.

Trupele NATO olandeze în România

Din delegația României mai fac parte Radu Miruță, viceprim-ministru și ministru al Apărării Naționale, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, Luminița Odobescu, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenentul Dragoș-Dumitru Iacob.

Trupele NATO olandeze sunt implicate în misiuni de supraveghere și descurajare pe flancul estic și operează drone de cercetare performante, utilizate în special pentru monitorizare aeriană și colectare de date.

Cooperarea militară România – Olanda

România și Olanda au o cooperare militară importantă în ultimii ani.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestei relații îl reprezintă transferul celor 18 avioane F-16, care îi ajută pe pilotții de la Centrul F-16 Fetești să obțină performanțe în acest domeniu.

Avioanele sunt folosite, de asemenea, pentru consolidarea capacităților militare ale Forțelor Armate Române.

Olanda a donat anul acesta României 18 avioane F-16 Fighting Falcon aflate în Centrul de Pregătire de la Baza 86 Aeriană Borcea, centru care a fost mutat în timp record de olandezi, cu sprijinul Lockheed Martin, din SUA în România, potrivit defenseromania.ro.

