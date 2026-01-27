Premierul Ilie Bolojan, întâlnire la Berlin cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi, la Berlin, o întrevedere cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei (DIHK).

Discuțiile au fost axate pe consolidarea cooperării economice și sectoriale dintre România și Germania, precum și pe extinderea parteneriatului strategic dintre cele două state.

Importanța cooperării economice dintre Germania și România

În cadrul întâlnirii, premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța relației economice bilaterale, arătând că Germania este, de mai mulți ani, cel mai important partener comercial al României și principalul investitor străin în economia românească.

Șeful Executivului a evidențiat contribuția companiilor germane la crearea de locuri de muncă stabile, la atragerea de investiții pe termen lung și la dezvoltarea comunităților locale, reiterând interesul României pentru atragerea de noi investiții germane într-un cadru economic stabil și predictibil.

Cum crește accesul companiilor românești pe piața germană

Discuțiile au vizat extinderea și diversificarea investițiilor germane în sectoare cu valoare adăugată ridicată, precum infrastructura, energia, agricultura și industria alimentară, dar și cercetarea și inovarea.

Totodată, a fost abordată tema creșterii accesului companiilor românești pe piața germană și în alte state din rețeaua internațională a DIHK, prezentă în peste 90 de țări.

Partea română și-a exprimat interesul pentru promovarea mai activă a produselor românești în Germania, precum și pentru implicarea firmelor autohtone în proiecte de modernizare și extindere a infrastructurii.

Cooperarea în domeniul apărării și securității regionale

Reprezentanții DIHK au evidențiat rolul rețelei de camere de comerț în facilitarea cooperării economice bilaterale și și-au arătat deschiderea pentru dezvoltarea unor noi parteneriate, în contextul noilor politici comerciale europene.

Un capitol important al întrevederii a fost dedicat cooperării în domeniul apărării și al securității regionale.

Partea germană a apreciat rolul României în menținerea stabilității regionale și convergența de poziții dintre cele două state în plan politic, economic și de apărare.

Ce înseamnă Rheinmetall pentru Armata Română

Cooperarea în industria de apărare, inclusiv prin programul SAFE, a fost analizată atât din perspectiva achizițiilor comune, cât și a producției, fiind menționată colaborarea cu companii germane precum Rheinmetall, ca oportunitate pentru transfer de tehnologie și dezvoltarea capacităților de producție ale Armatei României.

Discuțiile au abordat și pregătirea și calificarea forței de muncă, fiind apreciată contribuția companiilor germane și a Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane în dezvoltarea educației duale și a programelor de formare profesională.

A fost exprimat interesul pentru extinderea acestor programe în domenii strategice precum industria, energia și apărarea.

Progresele României în procesul de aderare la OCDE

În plan economic, oficialii români au prezentat măsurile adoptate pentru creșterea veniturilor bugetare, reducerea cheltuielilor publice și prioritizarea investițiilor, în contextul eforturilor de reducere a deficitului bugetar, cu menținerea unui climat favorabil investițiilor.

Reprezentanții germani au apreciat, totodată, progresele realizate de România în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), sprijinit constant de DIHK prin rețeaua sa internațională.

Din delegația care îl însoțește pe premierul Ilie Bolojan la Berlin fac parte deputatul Ovidiu Ganț, viceprim-ministrul și ministrul apărării naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, secretarul de stat Dragoș Hotea și consilierul de stat Raul Gutin.