Proteste în marile orașe europene de Ziua Femeii. Manifestanții cer încetarea inegalității și a violenței de gen

Mii de oameni au ieșit duminică, de Ziua Internațională a Femeii, pe străzile din mai multe mari orașe europene, participanții la manifestații cerând încetarea inegalității și a violenței de gen.

Femeile au protestat și pentru un acces mai bun la servicii medicale specifice de gen, pentru egalitate salarială, dar și pentru tratament echitabil în orice domeniu, relatează Euronews.

În Berlin, aproximativ 20.000 de persoane au participat la marșul organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Manifestanții au condamnat violența împotriva femeilor în Germania, dar și discriminarea de gen.

Mii de oameni au ieșit și pe străzile din marile orașe din Spania. În Barcelona, peste 22.000 de persoane au cerut egalitate şi încetarea violenţei, iar manifestații au avut loc și în Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Bilbao și San Sebastian.

„Nu războiului” și „Feministele antifasciste împotriva războiului imperialist” au fost printre sloganurile scrise pe pancartele protestatarilor.

Cei care au luat parte la manifestații și-au exprimat solidaritatea cu femeile afectate de războiul din Ucraina, Iran, Gaza și din alte părți, mai relevă sursa citată.

Ziua Internațională a Femeii a fost recunoscută de ONU în 1977 și este o sărbătoare globală marcată de demonstrații, în mare parte ale femeilor, în întreaga lume, de la proteste combative la curse caritabile.