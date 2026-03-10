Pe cine mai anchetează procurorii în Germania: un istoric de aproape 70 ani pentru că l-a comparat pe Putin cu Hitler

Parchetul din Berlin îl anchetează pe istoricul Dr. Dr. Rainer Zitelmann de 68 de ani. Acesta a distribuit pe „X” un fotomontaj în care îl compară pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin cu Adolf Hitler. Cazul este relatat pe larg marți, de BILD.

Pentru că Hitler este înfățișat purtând o zvastică la braț, procurorii consideră că bărbatul a încălcat articolul 86a din Codul Penal German – „Utilizarea simbolurilor organizațiilor neconstituționale și teroriste”.

Zitelmann spune că „nu este chiar un mare fan al comparațiilor cu Hitler”, dar, ca istoric, a fost frapat de „paralele dintre politicile și retorica de război ale lui Hitler și ale lui Putin ”.

Așadar, în decembrie 2025, a distribuit un fotomontaj pe rețeaua de socializare. Acesta îl arată pe Hitler cu un bulă de dialog: „Dați-mi Cehoslovacia și nu voi ataca pe nimeni altcineva”. Putin spune același lucru despre Ucraina.

Pentru context istoric: în anii 1930, politicieni de frunte au încercat să-l îmbuneze pe dictatorul nazist acordându-i Cehoslovacia. Acest lucru, susțineau ei, l-ar împiedica să amenințe alte țări. De fapt, Hitler a invadat Polonia vecină la scurt timp după aceea .

Zitelmann spune că doar a vrut să avertizeze împotriva faptului de a face prea multe concesii liderului de la Kremlin în eventualele negocieri privind încheierea războiului.

Parchetul a interpretat acum acest lucru ca o încălcare a „utilizării simbolurilor organizațiilor neconstituționale și teroriste”.

Deși articolul 86a din Codul Penal german interzice simbolurile naziste, cum ar fi svasticile, acesta permite în mod explicit excepții pentru știință, cercetare, predare și reportaje istorice.

Berlinul nu este prima anchetă controversată

În plus, Zitelmann este expert în domeniu, cercetând viața lui Hitler și publicând chiar o carte despre dictator. Prin urmare, el și-a exprimat „îngrijorarea” către BILD cu privire la starea libertății de exprimare din Germania : „Dacă mie, ca istoric, nu mi se permite să arăt lecții din epoca nazistă, unde ne va duce asta?”.

Acum a angajat un avocat care a solicitat acces la datele cazului. Rămâne neclar cine a depus plângerea care a determinat ancheta.

În ultimii ani, au existat repetate anchete discutabile în Germania, bazate pe așa numitele „infracțiuni de gândire”.

În 2024, parchetul a investigat un cetățean care l-a numit „idiot” pe ministrul Economiei de atunci, Robert Habeck (56 de ani, Partidul Verde ).

Cel mai recent, jurnalistul Jan Fleischhauer a fost anchetat pentru un comentariu făcut despre aripa de tineret a AfD .