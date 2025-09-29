Prima pagină » Știri externe » Premierul Olandei afirmaă că determinarea genocidului din Gaza aparține Curții Internaționale de Justiție: „Este un termen foarte specific”

Premierul olandez Dick Schoof afirmă că vede „riscul de genocid” în Gaza, dar consideră că doar Curtea Internațională de Justiție poate decide dacă acțiunile Israelului constituie genocid.
Rareș Mustață
Rareș Mustață
29 sept. 2025, 15:14

Premierul Olandei, Dick Schoof, a declarat într-un interviu pentru Al Jazeera că guvernul său recunoaște existența unui „risc de genocid” în Gaza, însă stabilirea oficială a unui genocid trebuie făcută de Curtea Internațională de Justiție (CIJ).

„Vedem riscul de genocid și acționăm în consecință. Dar genocidul va fi decis de Curtea Internațională de Justiție,” a spus Schoof, referindu-se la dezbaterile din parlamentul olandez asupra concluziilor Comisiei Independente de Ancheta a ONU, care a acuzat Israelul de genocid.

Întrebat despre ritmul „extrem de lent” al procedurilor CIJ în contextul în care „Israel comite masacre zilnic”, premierul a subliniat că „genocid este un termen foarte specific și tocmai de aceea trebuie decis de o instanță.”

Schoof a descris concluziile comisiei ONU drept „șocante” și a spus că guvernul său face eforturi pentru a crește presiunea asupra Israelului. „Rămâi fără cuvinte când citești aceste constatări, pentru că ceea ce se întâmplă este absolut îngrozitor și catastrofal,” a adăugat el.