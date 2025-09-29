Premierul Olandei afirmaă că determinarea genocidului din Gaza aparține Curții Internaționale de Justiție: „Este un termen foarte specific”

Premierul Olandei, Dick Schoof, a declarat într-un interviu pentru Al Jazeera că guvernul său recunoaște existența unui „risc de genocid” în Gaza, însă stabilirea oficială a unui genocid trebuie făcută de Curtea Internațională de Justiție (CIJ).

„Vedem riscul de genocid și acționăm în consecință. Dar genocidul va fi decis de Curtea Internațională de Justiție,” a spus Schoof, referindu-se la dezbaterile din parlamentul olandez asupra concluziilor Comisiei Independente de Ancheta a ONU, care a acuzat Israelul de genocid.

Întrebat despre ritmul „extrem de lent” al procedurilor CIJ în contextul în care „Israel comite masacre zilnic”, premierul a subliniat că „genocid este un termen foarte specific și tocmai de aceea trebuie decis de o instanță.”

Schoof a descris concluziile comisiei ONU drept „șocante” și a spus că guvernul său face eforturi pentru a crește presiunea asupra Israelului. „Rămâi fără cuvinte când citești aceste constatări, pentru că ceea ce se întâmplă este absolut îngrozitor și catastrofal,” a adăugat el.