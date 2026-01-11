Meta cere Australiei să reconsidere interdicția privind rețelele de socializare pentru adolescenți

Australia a impus platformelor mari, inclusiv Meta, TikTok și YouTube, să împiedice utilizatorii minori să dețină conturi de la intrarea în vigoare a legislației, pe 10 decembrie anul trecut, potrivit France24 care citează AFP.

Companiile riscă amenzi de 49,5 milioane de dolari australieni (33 de milioane de dolari americani) dacă nu iau „măsuri rezonabile” pentru a se conforma.

Meta, compania miliardarului Mark Zuckerberg, a anunțat că a eliminat 331.000 de conturi de minori de pe Instagram, 173.000 de pe Facebook și 40.000 de pe Threads până pe 11 decembrie. Compania a declarat că se angajează să respecte legea.

„Acestea fiind spuse, facem apel la guvernul australian să colaboreze constructiv cu industria pentru a găsi o cale mai bună de urmat, cum ar fi stimularea întregii industrii pentru a ridica standardul în furnizarea de experiențe online sigure, care respectă confidențialitatea și adecvate vârstei, în loc de interdicții generale”, se arată într-un comunicat.

Meta a reînnoit un apel anterior ca magazinele de aplicații să fie obligate să verifice vârsta persoanelor și să obțină aprobarea părinților înainte ca persoanele sub 16 ani să poată descărca o aplicație. Meta a susținut că părinții și experții sunt îngrijorați de faptul că interdicția izolează tinerii de comunitățile online și îi direcționează pe unii către aplicații mai puțin reglementate și colțuri mai întunecate ale internetului.

Meta: legislația nu își îndeplinește obiectivele

Impactul inițial al legislației „sugerează că aceasta nu își îndeplinește obiectivele de creștere a siguranței și bunăstării tinerilor australieni”, a argumentat acesta.

Deși și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa unui standard industrial pentru determinarea vârstei online, Meta a declarat că respectarea legislației australiene va fi un „proces cu mai multe straturi”.

De la interdicție, firma cu sediul în California a declarat că a contribuit la înființarea OpenAge Initiative, un grup non-profit care a lansat instrumente de verificare a vârstei numite AgeKeys, care vor fi utilizate cu platformele participante.