Trump i-ar fi spus lui Zelenski că vrea să pună capăt războiului cât mai repede posibil, într-o convorbire telefonică

Discuția are loc într-un moment cheie pentru negocierile de pace, liderul de la Casa Albă reiterându-și dorința ca războiul să se încheie cât mai rapid.

Potrivit surselor, Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru sprijinul acordat Ucrainei și a afirmat că doar liderul american îl poate convinge pe președintele rus Vladimir Putin să oprească conflictul.

Trump a răspuns că războiul durează de prea mult timp și că și-ar dori o încheiere chiar într-o lună. Casa Albă nu a comentat oficial informațiile.

Negocierile de pace continuă pe cale diplomatică

Convorbirea telefonică este prima dintre cei doi lideri după întâlnirea lor din Davos, de la finalul lunii ianuarie, și precede o nouă rundă de negocieri de pace. Delegațiile americană și ucraineană se întâlnesc la Geneva, într-un efort de a identifica pași concreți spre încetarea ostilităților.

La discuția telefonică au asistat emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, care conduc delegația SUA la negocieri. O sursă a indicat posibilitatea ca emisarul rus Kirill Dmitriev să se afle, de asemenea, la Geneva pentru discuții separate cu partea americană.

Posibil summit trilateral

Un subiect central al discuției Trump–Zelenski a fost organizarea unui summit trilateral. Zelenski a declarat anterior că diferențele teritoriale ar putea fi depășite prin dialog direct între el, Trump și Putin.

Președintele american s-a arătat dispus să susțină un astfel de format dacă întâlnirea planificată pentru începutul lunii martie între negociatorii americani, ruși și ucraineni va înregistra progrese.

Într-un mesaj publicat pe X, Zelenski a subliniat că doar discuțiile la nivel de lideri pot rezolva problemele sensibile și pot pune capăt războiului.

Totodată, un oficial ucrainean a precizat că Trump și-a reiterat disponibilitatea de a oferi Ucrainei garanții de securitate semnificative din partea SUA, ca parte a unui potențial acord de pace cu Rusia.