Whoopi Goldberg îl numește pe Trump „extrem de nepoliticos”

Miercuri, Whoopi Goldberg, co-prezentatoarea emisiunii „The View”, a declarat că este „extrem de nepoliticos” din partea președintelui Donald Trump să invite în mod special echipa olimpică masculină de hochei a Statelor Unite la discursul său privind starea națiunii, în timp ce și alți sportivi au câștigat medalii de aur, scrie Fox News.

Unul dintre momentele cele mai atenționate ale discursului lui Trump privind starea națiunii a fost când a salutat echipa masculină americană de hochei, felicitând-o pentru victoria cu 2-1 asupra Canadei în finala Jocurilor Olimpice de iarnă.

Trump a prezentat echipa în timpul discursului, în aplauzele răsunătoare ale celor prezenți, spunând: „Aici, alături de noi, se află un grup de învingători care tocmai au făcut întreaga națiune mândră: echipa masculină de hochei olimpic, medaliată cu aur”, a spus Trump.

Co-prezentatorii emisiunii „The View” nu păreau însă amuzați.

„Știi ce, este și incredibil de nepoliticos, pentru că mulți oameni au câștigat medalii de aur pentru SUA, mulți oameni au câștigat medalii de aur. Îmi pare rău. Știi tu. Echipa feminină de hochei și femeile – și tânăra patinatoare care provine dintr-o familie de imigranți – adică sunt mulți –”

„Este clar un fan al serialului „Heated Rivalry”, Whoopi, de aceea îi plac jucătorii de hochei! Sunt de acord cu Donald Trump în privința asta”, a glumit co-prezentatoarea Sara Haines, referindu-se la serialul HBO Max „Heated Rivalry” despre o poveste de dragoste între doi jucători de hochei rivali.

Contrar declarației lui Goldberg, Trump invitase de fapt echipa feminină de hochei, care a învins și ea echipa canadiană și a câștigat medalia de aur, la discursul privind starea națiunii. Cu toate acestea, ele au refuzat invitația lui Trump, invocând „angajamente academice și profesionale după Jocurile Olimpice”.

Refuzul invitației lui Trump a avut loc la o zi după ce acesta a felicitat echipa masculină de hochei, glumind că ar putea fi pus sub acuzare dacă nu ar invita și echipa feminină la discursul privind starea națiunii.

Rapperul și personalitatea TV americană Flavor Flav a răspuns la controversă invitând echipa feminină de hochei să petreacă cu el în Las Vegas.

Casa Albă nu a răspuns solicitării Fox News Digital de a comenta situația.