Thomas Morgan avea o relație cu mama lui Jensen-Lee când a pornit „atacul extrem de violent” asupra bebelușului, în timp ce femeia era la serviciu. El a fost condamnat la pedeapsă cu închisoarea pe viață.
UK: Tată vitreg condamnat pe viață după ce a ucis copilul de luni al partenerei sale
Foto: Pixabay
Laura Buciu
25 feb. 2026, 20:32, Știri externe

Un tată vitreg a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că a zguduit până la moarte copilul partenerei sale, după ce a izbucnit în furie după o ceartă cu o fostă iubită, potrivit Sky News.

Thomas Morgan, în vârstă de 29 de ani, i-a provocat micuțului Jensen-Lee Dougal leziuni cerebrale „catastrofale” în casa familiei din Swansea, după o ceartă cu fosta sa iubită, în timp ce mama copilului era la serviciu.

Miercuri, la Curtea Coroanei din Swansea, judecătoarea Mary Stacey a declarat că Morgan l-a scuturat violent pe Jensen-Lee, provocându-i leziuni grave, apoi a mințit în legătură cu ceea ce s-a întâmplat.

Condamnându-l la cel puțin 19 ani de închisoare, ea a spus: „Scuturarea violentă a capului lui Jensen-Lee, care se mișca rapid înainte și înapoi, accelerând și decelerând, poate că a fost foarte scurtă, dar a fost suficient de puternică pentru a-i provoca leziuni interne grave la cap, care i-au cauzat moartea”.

Curtea a aflat anterior că bebelușul a murit la spital după ce a suferit leziuni cerebrale grave, numeroase fracturi și hemoragii retiniene extinse la ambii ochi.

Morgan avea o relație cu mama lui Jensen-Lee, Jordan Dougal, și era considerat tatăl vitreg al copilului la momentul crimei.

Caroline Rees KC, procuror, a declarat că Morgan „a abuzat grav de încrederea acordată” când a comis „atacul extrem de violent” asupra lui Jensen-Lee pe 30 martie 2024, cu o zi înainte de moartea acestuia.

 

