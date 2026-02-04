Prima pagină » Știri externe » Fostul soț al lui Jill Biden a fost arestat pentru crimă în Delaware

Fostul soț al lui Jill Biden a fost arestat pentru crimă în Delaware

William Stevenson, fostul soț al fostei prime doamne a SUA, Jill Biden, a fost arestat și pus sub acuzare pentru uciderea actualei sale soții, Linda Stevenson, la domiciliul lor din Wilmington, Delaware, în decembrie 2025, conform autorităților locale.
Fostul soț al lui Jill Biden a fost arestat pentru crimă în Delaware
Sursa: Hepta
Andrei Rachieru
04 feb. 2026, 11:47, Știri externe

Potrivit poliției comitatului New Castle, William Stevenson, în vârstă de 77 de ani, este acuzat de crimă de gradul întâi în legătură cu moartea soției sale, Linda Stevenson, în vârstă de 64 de ani.

Incidentul a avut loc pe 28 decembrie, în jurul orei 23:00, după ce poliția a răspuns unei sesizări privind o dispută domestică la domiciliul cuplului. Linda Stevenson a fost găsită inconștientă în sufrageria casei, iar eforturile de resuscitare nu au avut succes.

William Stevenson a fost arestat luni și nu a fost eliberat pe cauțiune, stabilită la 500.000 de dolari.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre cauza exactă a morții și despre desfășurarea anchetei, care rămâne în curs.

Istoric, William Stevenson a fost căsătorit cu Jill Biden între 1970 și 1975, iar ulterior Jill Biden s-a recăsătorit cu Joe Biden în 1977. Conform necrologului său, Linda Stevenson era „profund devotată familiei sale și prețuia momentele petrecute împreună, creând amintiri deosebite, mai ales în timpul sărbătorilor alături de fiica și nepoata sa”.

Acest caz a atras atenția publicului din cauza legăturilor lui William Stevenson cu fost primă doamnă a SUA, Jill Biden, deși nu există nicio implicare a acesteia în incident.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune, potrivit lui Mihai Voropchievici. Acești nativi vor radia de fericire în februarie 2026
CSID
Cărțile de identitate electronice creează probleme la STB: călătorii fără bilet scapă de amenzi
Promotor