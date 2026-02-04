Fostul soț al lui Jill Biden a fost arestat pentru crimă în Delaware

Potrivit poliției comitatului New Castle, William Stevenson, în vârstă de 77 de ani, este acuzat de crimă de gradul întâi în legătură cu moartea soției sale, Linda Stevenson, în vârstă de 64 de ani.

Incidentul a avut loc pe 28 decembrie, în jurul orei 23:00, după ce poliția a răspuns unei sesizări privind o dispută domestică la domiciliul cuplului. Linda Stevenson a fost găsită inconștientă în sufrageria casei, iar eforturile de resuscitare nu au avut succes.

William Stevenson a fost arestat luni și nu a fost eliberat pe cauțiune, stabilită la 500.000 de dolari.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre cauza exactă a morții și despre desfășurarea anchetei, care rămâne în curs.

Istoric, William Stevenson a fost căsătorit cu Jill Biden între 1970 și 1975, iar ulterior Jill Biden s-a recăsătorit cu Joe Biden în 1977. Conform necrologului său, Linda Stevenson era „profund devotată familiei sale și prețuia momentele petrecute împreună, creând amintiri deosebite, mai ales în timpul sărbătorilor alături de fiica și nepoata sa”.

Acest caz a atras atenția publicului din cauza legăturilor lui William Stevenson cu fost primă doamnă a SUA, Jill Biden, deși nu există nicio implicare a acesteia în incident.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.