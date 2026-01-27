Prima pagină » Știrile zilei » Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru crimă la 17 ani de la dispariția partenerei

Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru crimă la 17 ani de la dispariția partenerei

Un bărbat francez în vârstă de aproximativ 62 de ani a fost pus sub acuzare pentru crimă de către un judecător belgian, la aproape 17 ani după dispariția misterioasă a partenerei sale, a anunțat marți Parchetul din Namur, orașul de reședință al victimei.
Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru crimă la 17 ani de la dispariția partenerei
ALEXANDRA PANDREA / GMN via MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
27 ian. 2026, 18:12, Știri externe

Cazul a fost inițial deschis  ca „dispariție îngrijorătoare” după ce victima, Françoise Dasnois, mamă a doi copii, a dispărut fără urmă la 12 iulie 2009, în localitatea Colungo, în zona Munților Pirinei din nordul Spaniei, notează Le Figaro. 

Femeia se afla într-o drumeție alături de partenerul său și de copiii lor. Motivând că este obosită, aceasta ar fi decis să se oprească și să îi lase pe ceilalți să continue traseul, anunțându-i că îi va aștepta la întoarcere. 

Femeia nu a mai fost văzută niciodată, iar în urma operațiunilor de căutare desfășurate de salvamontiștii spanioli, nu au fost descoperite indicii privind o cădere accidentală sau alte circumstanțe care să explice dispariția.

În cele din urmă, în 2021, Dasnois a fost declarată decedată de autoritățile belgiene. 

Parchetul din Namur a precizat că noi acte de cercetare au fost dispuse în 2024 și 2025, ceea ce a condus, în aprilie anul trecut, la deschiderea unei noi anchete penale.  

„Pe 21 noiembrie, partenerul victimei și tatăl copiilor acesteia a fost interogat de judecătorul de instrucție, care l-a acuzat de crimă. Suspectul, născut în 1964 și originar din sud-vestul Franței, a fost eliberat pe cauțiune”, se arată în comunicatul emis marți de Parchetul din Namur. 

 

Recomandarea video