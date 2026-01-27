Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru crimă la 17 ani de la dispariția partenerei

Cazul a fost inițial deschis ca „dispariție îngrijorătoare” după ce victima, Françoise Dasnois, mamă a doi copii, a dispărut fără urmă la 12 iulie 2009, în localitatea Colungo, în zona Munților Pirinei din nordul Spaniei, notează Le Figaro.

Femeia se afla într-o drumeție alături de partenerul său și de copiii lor. Motivând că este obosită, aceasta ar fi decis să se oprească și să îi lase pe ceilalți să continue traseul, anunțându-i că îi va aștepta la întoarcere.

Femeia nu a mai fost văzută niciodată, iar în urma operațiunilor de căutare desfășurate de salvamontiștii spanioli, nu au fost descoperite indicii privind o cădere accidentală sau alte circumstanțe care să explice dispariția.

În cele din urmă, în 2021, Dasnois a fost declarată decedată de autoritățile belgiene.

Parchetul din Namur a precizat că noi acte de cercetare au fost dispuse în 2024 și 2025, ceea ce a condus, în aprilie anul trecut, la deschiderea unei noi anchete penale.

„Pe 21 noiembrie, partenerul victimei și tatăl copiilor acesteia a fost interogat de judecătorul de instrucție, care l-a acuzat de crimă. Suspectul, născut în 1964 și originar din sud-vestul Franței, a fost eliberat pe cauțiune”, se arată în comunicatul emis marți de Parchetul din Namur.