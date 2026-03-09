Prima pagină » Social » Tânăr de 17 ani arestat pentru crimă. Și-a lovit victima în cap cu o bâtă și a abandonat-o în frig

Tânăr de 17 ani arestat pentru crimă. Și-a lovit victima în cap cu o bâtă și a abandonat-o în frig

Un tânăr de 17 ani a fost arestat preventiv, după ce într-o comună din județul Sibiu acesta și-a lovit victima cu bâta în cap și a abandonat-o în frig.
Tânăr de 17 ani arestat pentru crimă. Și-a lovit victima în cap cu o bâtă și a abandonat-o în frig
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
09 mart. 2026, 15:20, Social

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, procurorii au dispus sâmbătă reținerea tânărului acuzat de omor.

În noaptea de 6 spre 7 martie, tânărul și un bărbat de 73 de ani au avut un conflict spontan în localitatea Boian, județul Sibiu, în timp aceștia ce se aflau într-o zonă publică.

Autorul, în vârstă de 17 ani, a deposedat victima de o bâtă și a lovit-o pe aceasta la nivelul
capului în mod repetat, apoi a părăsit locul faptei.

Victima a murit în cursul aceleiași nopți datorită leziunilor suferite și expunerii prelungite la frig.

În 8 maryie, inculpatul a fost arestat de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu pe o perioadă de 30 de zile.

Recomandarea video