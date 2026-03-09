Două curse aeriene au repatriat 273 de români din Orientul Mijlociu prin Mecanismul RescEU

Potrivit Guvernului, este vorba despre copii, cazuri medicale și femei gravide, categorii considerate prioritare pentru evacuare. Cei 273 de români se aflau în atenția Consulatului General al României la Dubai și a Ambasadei României la Abu Dhabi.

Cele două curse au fost operate de compania aeriană poloneză LOT. La bord s-au aflat și 83 de cetățeni eligibili din state membre ale Uniunii Europene și din state terțe participante la Mecanismul de Protecție Civilă al UE.

România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a fost prima țară care a solicitat activarea Mecanismului european RescEU pentru repatrieri, de la înființarea acestuia în 2019.

Costurile acestor zboruri sunt acoperite integral de Uniunea Europeană.

Transportul rutier până la Muscat a fost asigurat de Ministerul Afacerilor Externe pentru persoanele evacuate. Autocarele au fost însoțite pe tot traseul de o echipă consulară mobilă, iar cetățenii români s-au aflat în grija Consulatului României la Dubai și a Ambasadei României la Abu Dhabi.