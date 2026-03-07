Agenția Christian Tour anunță repatrierea a 369 de turiști români blocați în Emiratele Arabe Unite

Agenția de turism Christian Tour a anunțat că sute de turiști români care au rămas blocați în Emiratele Arabe Unite revin în țară cu două curse aeriene speciale.

În total, 369 de persoane urmează să ajungă în București în noaptea de sâmbătă, după o perioadă de incertitudine cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit companiei, zborurile au fost organizate special pentru turiștii care nu au reușit să plece din regiune din cauza restricțiilor apărute în traficul aerian. Situația a apărut după izbucnirea conflictului din zonă, ce a dus la închiderea unor spații aeriene și anularea mai multor curse comerciale.

Cele două aeronave au plecat din orașul Fujairah și transportă 369 de pasageri. Avioanele au o capacitate de 180, respectiv 189 de locuri și vor ajunge pe Aeroportul Internațional Henri Coandă după ora 23:30. Zborurile includ o escală tehnică în Hurghada, în Egipt.

Reprezentanții agenției au precizat că este vorba despre turiști care trebuiau să se întoarcă în România cu zboruri programate anterior.

Unii aveau plecare din Abu Dhabi în data de 28 februarie, iar alții din Dubai pe 3 martie. Problemele apărute în transportul aerian au blocat însă aceste curse.

„Cele două aeronave, cu o capacitate de 180, respectiv 189 de locuri, având la bord 369 pasageri, au decolat din Fujairah (EAU) şi vor ajunge la Bucureşti, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, după ora 23:30, după o escală tehnică în Hurghada (Egipt). Este vorba despre turiştii care ar fi trebuit să revină în ţară din Abu Dhabi pe 28 februarie, respectiv din Dubai în data de 3 martie. În tot acest interval, echipele Christian Tour au lucrat împreună cu partenerii locali, cu operatorii aerieni şi cu reprezentanţii aeroportuari pentru a găsi cea mai sigură soluţie de transport pentru turiştii români”.

În cursul zilei de sâmbătă, turiștii au fost transportați de la hotelurile unde au stat în această perioadă către aeroportul din Fujairah, locul de îmbarcare pentru zborurile speciale.

Compania a anunțat că toate costurile generate de organizarea acestor curse au fost acoperite integral de agenție. Directorul general și fondatorul Christian Tour, Cristian Pandel, a explicat că prioritatea principală a companiei rămâne siguranța clienților.

„Cea mai importantă responsabilitate a noastră este siguranţa turiştilor, iar de la izbucnirea conflictului în regiune, am fost permanent în legătură cu turiştii noştri, i-am rerutat acolo unde a fost posibil, ne-am ocupat de cazări şi acum am reuşit să organizăm aceste zboruri speciale pentru a-i aduce în siguranţă acasă. Toate costurile repatrierii au fost asumate de Christian Tour. Astfel de momente arată cel mai clar diferenţa dintre o vacanţă cumpărată de oriunde şi una organizată de un turoperator cu experienţă, de aceea e important ca oamenii să aleagă vacanţe cu agenţii de turism solide, cu echipe care pot interveni atunci când apar situaţii neprevăzute”.