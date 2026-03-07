Comemorarea suporterilor PAOK Salonic în Timiș. Monument ridicat lângă Lugoj pentru victimele accidentului

La locul tragediei a fost amplasat un monument în memoria victimelor, iar participanții au adus flori și coroane.

Două autocare cu suporteri ai echipei PAOK Salonic au ajuns sâmbătă în județul Timiș, la locul accidentului unde șapte tineri greci au murit în luna ianuarie. Aceștia au fost întâmpinați de peste 50 de suporteri ai echipei Politehnica Timișoara.

Împreună, suporterii celor două echipe au depus coroane de flori și au participat la ceremonia de inaugurare a unui monument ridicat în memoria victimelor. Evenimentul a avut un caracter emoționant și a reunit, pe lângă suporteri, și membri ai familiilor îndoliate.

Gestul a fost interpretat ca un simbol de solidaritate între comunitățile de suporteri din România și Grecia, unite de tragedia care a curmat viața celor șapte tineri.

Slujbă religioasă la 40 de zile de la tragedie

La ceremonia de comemorare a participat și Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan, care a oficiat o slujbă de parastas, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Potrivit tradiției ortodoxe, la 40 de zile de la moartea unei persoane se organizează o rugăciune specială pentru odihna sufletului. În acest context, a fost ridicată o cruce în memoria celor șapte suporteri.

„După tradiția noastră ortodoxă, la 40 de zile după ce omul moare se face o rugăciune pentru sufletul lui. Așa că, după tradiția noastră ortodoxă și cum acești șapte tineri și-au sfârșit drumul vieții aici, s-a ridicat o cruce în amintirea lor”, a transmis ÎPS Ioan Selejan, potrivit presei locale.

Mitropolia Banatului a precizat că la slujbă au participat și membrii familiilor celor decedați, care au venit special pentru ceremonie.