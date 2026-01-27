UPDATE: Accident cumplit în Timiș! Șapte oameni au murit

Titi Aur, fost pilot de curse, dar și expert în conducere defensivă, a analizat, la Digi24, imaginile de pe camera de bord a unui camion care surprinde accidentul. Acesta a precizat vorbit despre o primă ipoteză a posibilei cauze a accidentului: „S-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului”, a afirmat acesta.

Accidentul a avut loc pe E70. în apropierea localității Lugojel.

UPDATE 2:

A mai decedat o persoană. În total sunt 7 decedați și 3 răniți, a anunțat IPJ Timiș.

UPDATE:

În accident au fost implicate un TIR, o cisternă și un microbuz de transport persoane.

În urma impactului au rezultat 6 victime decedate și 4 victime rănite care au suferit multiple traumatisme, acestea fiind transportate la spital.

Știrea inițială:

În accident sunt implicate, conform ISU Timiș, un TIR, o cisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism.

Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului.

Totodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital.

Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire.

La accident intervin o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).

Misiunea este în dinamică.