Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a transmis un mesaj de condoleanță în urma accidentului rutier din județul Timiș anunțând că autoritățile elene se află în contact cu autoritățile române.
Reacție premierului Greciei în urma accidentului din Timiș: Guvernul și Ambasada sunt în colaborare directă cu autoritățile locale
Radu Mocanu
27 ian. 2026, 19:26, Social

„Profund îndurerat, am aflat despre tragicul accident din România.  Guvernul elen și Ambasada noastră sunt în colaborare directă cu autoritățile locale, oferind tot sprijinul posibil”, a transmis, marți, pe Facebook,  Kyriakos Mitsotakis. 

El a transmis, de asemenea, condoleanțe rudelor victimelor și familiei echipei PAOK: „Cu toții ne dorim ca cei răniți să se recupereze rapid. Gândurile noastre sunt alături de ei”. 

Mesajul premierului de la Atena vine pe fondul accidentului din Timiș. Marți după-amiază, în urma unui accident produs pe E70. în apropierea localității Lugojel, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite.

Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia, spre Franța.

