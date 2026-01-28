Corpurile grecilor morți în accidentul din Timiș vor fi repatriate joi

Cele șapte cadavre ale suporterilor PAOK care și-au pierdut viața în accidentul mortal din România vor fi repatriate joi la Salonic, cu un zbor special al Forțelor Aeriene, scrie ertnews.gr.

În plus, unul dintre răniți va fi transportat la Salonic pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Televiziunea publică susține că un alt rănit a fost externat, iar al treilea nu este încă în stare să se deplaseze și va fi supus unei intervenții chirurgicale.

Ministrul Sănătății din Grecia, Adonis Georgiadis, a anunțat că autoritățile elene și române sunt în strânsă legătură pentru a le oferi cea mai bună îngrijire posibilă.

„Noi, împreună cu EKAΒ, eram și suntem pregătiți să mergem mâine să preluăm cei trei suporteri ai PAOK răniți în accidentul mortal din România. Cu toate acestea, mai devreme, medicii români, în urma unei noi investigații RMN, au constatat o complicație și au decis să-l opereze imediat. Așadar, mâine îi vom prelua pe cei doi și vom aștepta evoluția stării de sănătate a celui de-al treilea pentru a-l aduce înapoi în țara noastră”, a transmis ministrul.

Anterior, miercuri, managerul Spitalului Județean Timișoara, Dorel Săndesc, spunea că cei trei suporteri greci implicați în accidentul din județul Timiș, sunt c ooperanți și în stare stabilă , ei putând fi chiar și transferați dacă își doresc acest lucru. Medicul afirmă că ei au supraviețuit „aproape miraculos”.

Marți după-amiază, în urma unui accident produs pe E70. în apropierea localității Lugojel, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia, spre Franța.