Prima pagină » Social » Medicii legiști au aflat cauza decesului celor doi bărbați găsiți morți într-un bloc din Deva

Medicii legiști au aflat cauza decesului celor doi bărbați găsiți morți într-un bloc din Deva

În urma necropsiei făcute de medicii legiști, s-a stabilit că cei doi bărbați găsiți morți într-un bloc din Deva au murit din cauza intoxicației cu monoxid de carbon, informează, luni, IPJ Hunedoara.
Medicii legiști au aflat cauza decesului celor doi bărbați găsiți morți într-un bloc din Deva
Sursă foto: Pixabay. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Daiana Rob
23 feb. 2026, 13:01, Social

„În urma efectuării necropsiei medico-legale, s-a stabilit faptul că decesul celor două persoane, găsite fără viață într-un imobil din municipiul Deva, în cursul zilei de 22 februarie a.c., ar fi survenit ca urmare a intoxicației cu monoxid de carbon”, potrivit IPJ Hunedoara.

Duminică, o femeie din Deva a anunțat Poliția, după unul dintre cei doi bărbați nu-i răspundea la telefon, precizând că există riscul ca acesta să fi murit.

Polițiștii, care s-au dus la adresa indicată l-au găsit mort pe bărbatul de 63 de ani, originar din comuna Turdaș.

În timp ce polițiștii cercetau cazul, la la etajul superior al blocului, într-un alt apartament, polițiștii au descoperit că un alt bărbat cu vârsta de 38 de ani a murit.

Cadavrele celor doi au fost duse la Serviciul Județean de Medicină Legală, pentru necropsie.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările care au dus la moartea celor doi bărbați.

Polițiștii reamintesc că, în astfel de situații, este importantă verificarea periodică a instalațiilor de încălzire, dar și asigurarea unei ventilații a spațiilor închise, pentru prevenirea producerii unor tragedii.

Pentru prevenirea intoxicațiilor cu monoxid de carbon, polițiștii recomandă cetățenilor:

  • Verificați și curățați periodic sobele, centralele termice, coșurile de fum și alte surse de încălzire, cu ajutorul personalului autorizat;
  • Nu utilizați în spații închise aparate improvizate sau defecte pentru încălzire;
  • Asigurați o ventilare corespunzătoare a încăperilor în care funcționează surse de ardere;
  • Nu lăsați aparatele de încălzire nesupravegheate;
  • Nu utilizați aragazul sau alte aparate de gătit pentru încălzirea locuinței;
  • Instalați detectoare de monoxid de carbon, care pot avertiza în timp util asupra acumulării gazului periculos.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Ferma unde au murit 214 bizoni ieșea bine la controale. Șefa Poliției Animalelor Cluj era căsătorită cu managerul țarcului
Libertatea
Data până la care vor mai fi acordate ajutoarele la pensie pentru facturile la energie. Ministrul Muncii, anunț important
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor