Medicii legiști au aflat cauza decesului celor doi bărbați găsiți morți într-un bloc din Deva

„În urma efectuării necropsiei medico-legale, s-a stabilit faptul că decesul celor două persoane, găsite fără viață într-un imobil din municipiul Deva, în cursul zilei de 22 februarie a.c., ar fi survenit ca urmare a intoxicației cu monoxid de carbon”, potrivit IPJ Hunedoara.

Duminică, o femeie din Deva a anunțat Poliția, după unul dintre cei doi bărbați nu-i răspundea la telefon, precizând că există riscul ca acesta să fi murit.

Polițiștii, care s-au dus la adresa indicată l-au găsit mort pe bărbatul de 63 de ani, originar din comuna Turdaș.

În timp ce polițiștii cercetau cazul, la la etajul superior al blocului, într-un alt apartament, polițiștii au descoperit că un alt bărbat cu vârsta de 38 de ani a murit.

Cadavrele celor doi au fost duse la Serviciul Județean de Medicină Legală, pentru necropsie.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările care au dus la moartea celor doi bărbați.

Polițiștii reamintesc că, în astfel de situații, este importantă verificarea periodică a instalațiilor de încălzire, dar și asigurarea unei ventilații a spațiilor închise, pentru prevenirea producerii unor tragedii.

Pentru prevenirea intoxicațiilor cu monoxid de carbon, polițiștii recomandă cetățenilor: