O biserică din Satu Mare a fost inundată. Apa din interior depășește 35 de centimetri

Pompierii intervin luni după ce o biserică din Satu Mare a fost inundată, în urma ploilor.
Cosmin Pirv
23 feb. 2026, 14:28, Social

Potrivit ISU Satu Mare, la Biserica Ortodoxă „Sfinții Constantin și Elena” de pe strada Dunării s-au înregistrat acumulări semnificative de apă în interiorul lăcașului de cult.

Pompierii arată că nivelul apei depășește 35 de centimetri.

La fața locului se intervine cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o motopompă și un echipaj format din 4 subofițeri.

Echipajele acționează pentru evacuarea apei din interiorul bisericii.

Intervenția este în desfășurare.

Județul Satu Mare se află luni sub avertizare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ.

