Primarul din Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru fraudă de peste 3,3 milioane de lei

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Suceava au dispus trimiterea în judecată a lui Pavăl Ioan.

Acesta ocupă funcția de primar al comunei Dumbrăveni, județul Suceava. El este cercetat în stare de libertate.

Faptele vizate s-au petrecut în perioada septembrie–noiembrie 2024.

Procedură de achiziție publică, desfășurată fictiv

Potrivit rechizitoriului, primarul ar fi inițiat o procedură de achiziție publică fictivă. Procedura s-a finalizat prin încheierea a trei contracte cu o societate comercială. Contractele aveau ca obiect lucrări de reparații la drumuri de interes local din comuna Dumbrăveni.

În realitate, lucrările nu erau contractate și nici executate. Cu toate acestea, au fost plătite facturi în valoare totală de 3.165.400 lei.

Facturile erau antedatate.

Cum ar fi fost prejudiciat bugetul de stat

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 3.309.783 lei, conform DNA. Suma a fost achitată ilegal prin plata facturilor antedatate. Au fost întocmite și mai multe documente adresate Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Primarul ar fi inițiat și desfășurat ilegal o procedură de compensare a creanțelor bugetare.

Edilul e acuzat că a aprobat la plată trei facturi antedatate, în valoare totală de 3.165.400 lei. Ar fi formulat și a înaintat către ANAF o cerere de alocare a unor sume defalcate din TVA.

Debitele au fost încadrate în mod nelegal în condițiile prevăzute de OUG nr. 107/2024.

În octombrie 2024, primarul ar fi falsificat contractele pe care le-a semnat. Falsul consta în atestarea necorespunzătoare a datei la care au fost întocmite documentele. Această faptă constituie infracțiunea de fals intelectual în formă continuată, cu trei acte materiale.

Prin demersurile sale, primarul ar fi obținut un folos necuvenit pentru societatea comercială implicată. Folosul constă în compensarea ilegală a sumei de 3.165.400 lei, reprezentând obligații fiscale principale. De asemenea, au fost anulate obligații fiscale accesorii în cuantum de 144.383 lei.

ANAF s-a constituit parte civilă

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în dosar. Instituția este reprezentată prin Direcția Regională a Finanțelor Publice Iași și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava. Suma solicitată cu titlu de despăgubiri este de 3.309.783 lei.

Procurorii DNA au instituit măsuri asigurătorii față de primarul Pavăl Ioan. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava.