Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de judecată

Horațiu Potra ar fi leșinat luni în sala de judecată la Curtea de Apel București.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
23 feb. 2026, 15:01, Social

Potrivit Gândul, Horațiu Potra s-a prezentat luni la Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. În aceeași cauză, mai figurează ca inculpați, fostul prezidențiabil Călin Georgescu, precum și fiul și nepotul mercenarului.

Conform România TV, Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de tribunal.

Instanţa urmează să decidă dacă poate începe procesul pe fond, după analizarea unor probe şi înscrisuri depuse la dosar.

La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea formulată de Horaţiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conţine două înregistrări video şi a dispus citarea unui martor-asistent la percheziţia din 26 februarie 2025 de la locuinţa din Mediaş a lui Potra.

La termenul din 11 februarie, Curtea de Apel Bucureşti a amânat cauza pentru luni, 23 februarie.

 

 

