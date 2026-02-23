UPDATE. Candidații pentru conducerea Parchetului General – Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag și-au încheiat susținerile în fața comisiei de interviu de la ministerul Justiției.

UPDATE. M. Voineag: „Rolul PÎCCJ este în dezvoltarea de proiecte pentru a fi prezenți inclusiv în zona educațională”.

UPDATE. M. Voineag: „DNA nu se poate ocupa de tot, și de corupția mică, de corupția medie. DNA se ocupă de corupția înaltă. AM citit un raport care arată 50% din cetățenii României consideră că mica corupție este complet tolerabilă”.

UPDATE. M. Voineag: „Sunt un om de rezultat. Am fost foarte orientat în profesie înspre livrarea de rezultate. Nu sunt un adept al teoriei victimizării. Sunt un adept al calității care să rămână în urma fiecărei funcții”.

UPDATE. M. Voineag: „Expertiza mea de la DNA și DIICOT contează în construirea echipelor. Chestiunea asta o faci natural, când ai experiență. Cred că pot avea un plus pe funcția de conducere.”

UPDATE. Marius Voineag: „Coordonarea mă caracterizează pe activitatea de management. Stilul meu este destul de franc, identific ușor problemele. Funcția de coordonare mi se pare legată de spiritul meu.

Ca eșec, dintr-un anumit punct de vedere cred că am comunicat mult prea tehnic. În discursul public trebuie să ne reconfigurăm comunicarea publică. De foarte multe ori, oamenii nu știu de cantitatea de efort, de implicarea procurorilor în meseria lor”.

UPDATE. Marius Voineag: „Eficiența actului de justiție nu ține de o statistică. Putem face rechizitorii pentru situații banale, cu costuri uriașe și cu statistici la hectar dar nu aceasta este soluția. Principiul de Justiție negociată – acordurile de recunoaștere a vinovăției – trebuie utilizat efectiv”.

UPDATE. Marius Voineag despre utilizarea AI: „Limitele ar fi preluarea raționamentului de la AI. (…) M-am gândit să pornim cu un proiect pilot pentru în combaterea infracțiunilor de mediu care să fie operaționalizat de procurori print-un modul AI. Cred că viitorul va ține totuși de cum ne vom adapta tehnologiei.”

UPDATE. M. Voineag este întrebat de calitățile lui. „Sunt un om căruia îi plac fazele de construcție. Un alt plus pe care îl am – am reușit să construiesc o echipă la DNA, așa cum se vede și din candidaturi. În 2023, am spus că îmi doresc o instituție care să nu depindă de o persoană sau alta, ci de o echipă. Sunt un om de echipă.”

UPDATE. M. Voineag: „Ne putem îmbunătăți prestațiile. Nu suntem suficient de prezenți în a explica cetățeanului cu ce se ocupă fiecare instituție. Trebuie o comunicare precisă și onestă. De multe ori, lucrurile pleacă de la neînțelegeri. Trebuie o prestație frecventă și o ieșire mai deasă a procurorului general în spațiul public”.

UPDATE. M. Voineag: „Nu utilizăm suficient cei 30.000 de ofițeri de poliție judiciară care sunt la nivelul IGPR și MAI”.

UPDATE. M. Voineag: „Când nu există cooperare instituțională onestă, pierde cetățeanul”.

UPDATE. M. Voineag: „La momentul actual, DNA are cea mai mare capacitate să investigheze corupția. (…) În cauze care vizează magistrați, Serviciul Tehnic trebuie să fie suport tehnic”.

UPDATE. M. Voineag: „Se înregistrează foarte multe cauze în penal care n-ar trebui să fie în penal”.

UPDATE. Care ar fi primele 3 măsuri pe care le-ar lua Voineag la PG, întreabă ministrul Justiției. Voineag răspunde:

Întărirea serviciului tehnic. Salarizarea serviciului tehnic al PG este la 70% față de cel al DNA și DIICOT.

Să devină operațional serviciul investigațiilor financiare. Sunt 14 poziții, având în vedere complexitatea cazurilor, serviciul trebuie operaționalizat cu ofițeri de poliție judiciară, specializați.

M-aș concentra pe atragerea de fonduri pentru o infrastructură de servere/ IT pentru un proiect pilot pentru utilizarea componentei de AI.

UPDATE. Marius Voineag își prezintă obiectivele la Parchetul General:

Creșterea capacității investigative. Creșterea capacității Serviciului Tehnic, pe măsura celui de la DNA.

Creșterea calității actului de Justiție prin programe de formare profesională.

Creșterea acordurilor de recunoaștere a vinovăției.

Elaborarea de metodologii în evaziune fiscală, spălare de bani, infracțiuni de mediu, violență domestică.

Implementarea digitalizării.

Integrarea AI în activitatea Parchetelor.

Actualizarea cadrului normativ.

Optimizarea funcțiilor de planificare și control.

Îmbunătățire a percepției publice și încrederii publicului.

Implementarea standardului ISO 37001 – de standard anti mită.

UPDATE. Marius Voineag prezintă datele rezultatelor de la DNA, prezentate și la bilanțul instituției.

UPDATE. Marius Voineag susține că investițiile în Serviciul Tehnic al DNA au crescut de 20 de ori în ultimii ani și trebuie întărit și Serviciul Tehnic al PÎCCJ. (…) Presiunea mediatică și publică poate fi combătută prin rezultate. Sesizările publice au crescut cu 17,5% la DNA.

UPDATE. Marius Voineag își prezintă CV-ul și proiectul de candidat pentru funcția de adjunct al Procurorului General. El spune că măsurile care funcționează și le-a implementat la DNA pot fi introduse și la Parchetul General.

UPDATE. Procurorul Bogdan Pîrlog a terminat interviul la ministerul Justiției. Urmează să intre în comisia de interviu Marius Voineag. Șeful DNA candidează pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României.

UPDATE. Bogdan Pîrlog exemplifică în interviul din fața comisiei de la ministerul Justiției cu un „citat din Napoleon”: „Niciun plan nu rezistă primului foc de armă”. Citatul aparține de fapt mareșalului prusac Helmuth von Moltke the Elder/ cel Bătrân.

Expresia „Niciun plan nu supraviețuiește primului contact cu inamicul” (adesea parafrazată) a fost inventată de mareșalul prusac Helmuth von Moltke the Elder. Subliniază faptul că planurile rigide, premergătoare bătăliei, eșuează inevitabil din cauza unor schimbări neașteptate, haotice sau determinate de adversari, ceea ce obligă liderii să se adapteze, să se orienteze și să se bazeze pe pregătire, mai degrabă decât pe respectarea regulilor.

„Sunt la a 5-a reformă a sistemului pensiilor magistraților”, spune Pîrlog.

„Stilul meu de comunicare este mai contondent”, arată procurorul.

UPDATE. Bogdan Pîrlog răspunde întrebărilor comisiei de interviu.

„Se impune o regândire a regulamentului de ordine interioară. Avem secții ineficiente. La Parchetele Militare avem 11 funcții de conducere. Au scos câte o clasare. N-avem nevoie de atâtea funcții de conducere.”

„La PÎCCJ vreau să fac o analiză pentru fiecare post, dacă se justifică să fie toți procurorii, câți lucrează efectiv la dosare. O componentă importantă o constituie cea de control. La SUPC, avem o componentă pe infracționalitatea economică . Acolo s-ar putea prin preluarea cauzelor astfel încât procurorii să își desfășoare activitatea la nivelul celor din parchetelor de pe lângă tribunale.”

„ Infracțiunile de mediu – nu se regăsesc nici în atribuțiile DIICOT. Suntem o zonă de depozitare a deșeurilor medicale din Occident . Ar trebui să fie o prioritate, trebuie o modificare legislativă”.

„Infracțiuni contra vieții. Să nu fie criminali în serie…să fie o unitate dedicată la PG. Să se preia omorurile de la parchetele de pe lângă tribunale”.

„ Apreciez că ar fi necesar introducerea unor mecanisme de sancționare pe rule of law. S-ar putea modifica acest mecanism și ar fi mai efectiv .”

„ Comasarea parchetelor ar introduce o reechilibrare a numărului de dosare”

Procurorul Bogdan Pîrlog spune că vrea să mute structuri de parchet în unități militare dezafectate.

Bogdan Pîrlog spune că – dacă ar fi selecționat – ar prefera postul de șef al Parchetului General, chiar dacă și-a depus candidatura și pentru șefia DIICOT.

„ Doresc revenirea competenței investigării magistraților pe tipicul actual. (…) Ce era pe corupție să se ducă la DNA, dar pe parchet, nu pe persoană ”.

Bogdan Pîrlog crede că Parlamentul trebuie să stabilească alte mecanisme de sancțiuni disciplinare în ceea ce privește cele 16 funcții de conducere din Parchete . Ori să fie toate funcțiile de conducere ocupate, chiar și de magistrați sancționați, ori să nu fie niciuna. Pîrlog propune „revocarea din funcția de conducere cu interdicții”, sancțiune rămasă valabilă după ce este confirmată de o instanță de judecată.

„Nu sunt de acord să utilizăm Inteligența Artificială pe drafturile la soluții. Am asistat la multe discuții.”

„Am un avantaj din punctul de vedere al comunicării, am o experiență vastă. Ne place sau nu, acum, ce se întâmplă ne afectează negativ asupra activității în general. Rolul Procurorului General va fi extrem de activ. Când se desfășoară campanii media, Procurorul General ar trebui să se implice direct, cât de repede poate, unde există elemente că atacul este nejustificat, să preia sarcina de apărare a respectivului procuror. Procurorul general trebuie să fie paratrăsnet, să protejeze procurorii din sistem ”.

„Avem nevoie de strategie națională de combatere a infracțiunilor”.

UPDATE. Procurorul militar Bogdan Pîrlog vorbește liber. Explică care ar fi deficiențele sistemului de urmărire penală în opinia sa:

„Este extrem de complicată urmărirea penală”.

„Avem o menținere mascată a SIIJ, sub forma unei rețele. Modul cum sunt numiți – clar o face să fie imposibil să funcționeze cu adevărat”

„Magistratura este o elită intelectuală, nu suntem la fel de predispuși pentru…Asta nu înseamnă că nu este un fenomen.”

„Percepția opiniei publice este că noi ne generăm un sistem de impunitate. Noi am pierdut suportul opiniei publice. Acum ne bazăm, în cel mai bun caz, pe ostilitate indiferentă, dacă nu este agresivă”.

„Lucrurile este (sic!) clar că nu funcționează. Până acum, exista o nemulțumire. A existat un sol pentru inseminarea discordiei în societate”

„Promovarea pe baza unui concurs de dosare…Este un subiectivism până la agresiune”

„Mai bine trecem la legea din 1992, să se spună că X este promovat. Dar să nu mai spunem că există un concurs. La fel, promovarea la ÎCCJ este o insultă.”

„ Să nu uităm de contextul geopolitic actual. Prioritățile pentru Justiție n-au mai fost priorități pentru Justiție.Trebuie să ne gândim la intervențiile celeilalte părți. Războiul hibrid este o actualitate.”

„Lipsa unei poliții judiciare dedicate. Ierarhic, ei depind de MAI. Cât nu există corp de poliție judiciară, nu vom fi eficienți în urmărirea penală”.

„Dacă păstram aceeași schemă de personal, nu vom avea niciodată plină. Nu vom avea niciodată 3000 de procurori, vom avea 1500. Procurorul trebuie să fie managerul urmăririi penale.”

„Merg pe o singură unitate de PG – București și Ilfov. Zona de combatere a evaziunii fiscale pe Ilfov nu merge cum ar trebui.”

„Procurorul General, deși n-are drept de inițiativă legislativă, se poate implica bombardând Ministerul Justiției cu tot felul de probleme. (…) Pot să vorbesc până mâine”.

UPDATE. Procurorul militar Bogdan Pîrlog crede că magistratura este într-o profundă criză: „Este unul dintre cele mai dificile momente pentru a fi magistrat. Justiția este principalul pilon al statului”. Pîrlog vorbește despre sistemul judiciar în general.

„Degeaba avem instanțe, dacă urmărirea penală este defectuoasă. Degeaba avem urmărire penală, dacă instanțele nu funcționează”, spune el.

Bogdan Pîrlog spune că pe partea de Justiție civilă nu se bagă, pentru că nu știe.

UPDATE. Procurorul militar Bogdan Pîrlog își prezintă proiectul de candidatură pentru șefia Parchetului General, în fața comisiei de la ministerul Justiției. Spune că are experiență în zone de criză și teatre internaționale. Procurorul Pîrlog a fost dat afară din Afganistan de șeful Misiunii EUPOL din Kabul, după scandaluri în cascadă: „Recomand repatrierea sa. Dacă este posibil, cu efect imediat”.

UPDATE. Cristina Chiriac a terminat interviul la ministerul Justiției. Urmează să fie intervievat procurorul militar Bogdan Pîrlog, și el candidat pentru șefia PG.

UPDATE. Cristina Chiriac despre cooperarea cu ONG-uri și mass media: „Implicarea societății civile în Ministerul Public este esențială pentru creșterea încrederii în Justiție cât și pentru prevenirea de infracțiuni. Corupția și violența domestică. Este necesară implicarea ONG prin programe prin care să semnaleze și să prevină aceste tipuri de infracțiuni.

Cu mass media, colaborare în limite legale, cu respectarea drepturilor omului. Trebuie explicate clar competențele M. Public, ce poate face M Public și ce dorește publicul. Publicul prin intermediul mass mediei trebuie să înțeleagă competențele ministerului.”

UPDATE. Cum ați caracteriza stilul dvs de management?, este întrebată Chiriac. Cristina Chiriac răspunde: „leadership. Comunicarea cu procurorii din subordine este esențială”.

„Prima decizie ar fi…este greu. Trebuie să îmi fac un plan cu prioritatea deciziilor.”

„Provocări: timpul alocat familiei va scădea. Am un copil de 6 ani care trebuie învățat să crească om mare.”

UPDATE. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, o întreabă pe Chiriac ce părerea are despre investigarea magistraților.

Cristina Chiriac: „Este clar că serviciile și parchetele trebuie întărite sub aspectul procurorilor care efectuează urmărirea penală.”

UPDATE. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, o întreabă pe Chiriac dacă va folosi inteligența artificială în PG.

Chiriac spune că ar folosi AI pentru transcrierea vorbirii în text. „În general, nu folosesc AI pentru urmărirea penală dar cred că există instrumente care pot fi utile”.

UPDATE. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, o întreabă pe Chiriac ce măsuri va lua în Parchetul General dar și ce măsuri va lua pentru evitarea prescripției.

Procurorul Cristina Chiriac amintește că va organiza concursuri de admitere în INM, va utiliza instituția delegării la structurile specializate.

Pe prescripție, Chiriac propune o analiză a stocului de dosare, prioritizate dosarele cu probatoriu aproape de final, soluționarea rapidă a dosarelor, ar utiliza acorduri de recunoaștere a vinovăției,

UPDATE. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, o întreabă pe Chiriac cum va folosi experiența din DNA Iași la Parchetul General.

Chirac răspunde: Experiența mea în cadrul Ministerului Public, ca procuror șef DNA Iași, este una de micro management, mai mic decât al ministerului. Managementul se făcea punctual. Am avut ca obiective: ocuparea schemei de personal, rezolvarea dosarelor vechi, creșterea numărului de sesizări prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Intenționez să mobilizez oamenii, să își asume poziții în Ministerul Public. Evaziunea fiscală, spălarea banilor, corupție, violența domestică – necesită o atenție „mai aplecată”, trebuie utilizate toate instrumentele disponibile ca aceste infracțiuni să fie investigate.

UPDATE. Ziarul de Iași a relatat, într-un reportaj, că atât Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, cât și procurorul Cristina Chiriac, provin din comuna vasluiană Zăpodeni. Potrivit unor surse, cele două se cunosc din copilărie.

UPDATE. Interviurile pentru candidații la șefia marilor parchete a început. Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, își prezintă parcursul profesional și proiectul de management pentru șefia Parchetului General. Fiecare candidat are timp o oră și jumătate să susțină interviul.

Chiriac spune că vrea un Minister Public puternic și stabil.

Știrea inițială. De la ora 9.30, în fața comisiei de interviu de la ministerul Justiției va apărea procurorul șef al DNA Iași, Cristina Chiriac. Chiriac candidează pentru funcția de procuror general al României.

Cristina Chiriac a ajuns la DNA Iași, după ce a fost detașată de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, în august 2015. Anterior, ea a mai lucrat la Parchetul Bârlad și la DIICOT, Serviciul Teritorial Vaslui. Cristina Chiriac este procurorul DNA care a instrumentat dosarul șefului CJ Vaslui al PSD, Dumitru Buzatu, prins în flagrant.

De la ora 11.00, în fața comisiei de interviu va apărea procurorul militar Bogdan Pîrlog, și el candidat pentru șefia Parchetului General. Bogdan Pîrlog activează la Parchetul Tribunalului Militar București și este președinte al Asociației Inițiativa pentru Justiție.

La ora 12.30, comisia de interviu a ministerului Justiției îl va audia pe Marius Voineag, procurorul șef al DNA. Voineag candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general al României.

Cei trei candidați sunt audiați în prima parte a zilei în fața ministrului Justiției și a comisiei de interviu, după ce și-au depus proiectele de management pentru respectivele funcții.

În perioada 23 și 26 februarie 2026 – vor fi susținute interviurile în fața comisiei de către candidații care s-au înscris pentru funcțiile de procuror șef și procuror șef adjunct al Parchetului General, DNA și DIICOT.

Pe 2 martie 2026 – vor fi afișate rezultatele selecției realizate de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Tot pe 2 martie 2026 – vor fi transmise de ministrul Justiției propunerilor motivate către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în vederea emiterii avizului consultativ motivat pe candidaturi. Potrivit legii, CSM are la dispoziție 30 de zile să transmită avizul către ministru.

În cazul unui aviz pozitiv de la CSM, Ministrul Justiției trimite propunerile către Președintele României, Nicușor Dan.

În cazul unui aviz negativ de la CSM, Ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit avizul negativ, poate continua cu aceeași propunere sau o poate retrage, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii inițiale.

Președintele României, Nicușor Dan, poate refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului.

Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia se poate da în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției.

Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.