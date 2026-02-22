Câți bani pierde România din PNRR din cauza întârzierilor la reformele din companiile de stat? Răspunsul lui Dragoș Pîslaru

„Nu îi pierdem pe toți, dar pierdem deja o parte din ei”, a spus Pîslaru la B1 TV, întrebat despre banii pe care România îi pierde din cauza reformei făcute doar parțial în companiile de stat.

„În domeniul energiei, din selecțiile care erau de făcut, s-au făcut trei pătrimi (…) Cu alte cuvinte, ne-au lipsit câteva selecții să îndeplinim tot jalonul, dar sunt, într-adevăr, patru selecții care n-au fost făcute. La transporturi, de exemplu, am avut de făcut cinci selecții, n-am făcut niciuna”, a adăugat ministrul.

Întrebat câți bani s-au pierdut, Pîslaru a spus că încă nu există o estimare: „Discutăm de niște sume care, cumulate, ne duc spre 100 de milioane de euro”. El a precizat că nu este vorba doar de granturi, ci de o combinație între împrumuturi și granturi.

Pîslaru a afirmat că discuția despre responsabilitate trebuie clarificată și a anunțat că va ridica subiectul luni, la Comitetul Interministerial de Coordonare (CIC)

„Dar va fi, iarăși, o discuție foarte importantă atunci când se pierd bani: cine, anume, are responsabilitatea pentru acest lucru? Evident, coordonatorul național este, în speță, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Noi, oricum, suntem, până la urmă, ciuca bătăilor, pentru că tot ce se ține de PNRR ține de noi. Dar, la capătul zilei, structura de organizare în România este că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are o relație cu ceea ce se numesc coordonatorii de reformă și investiții, care ei își asumă responsabilitatea îndeplinirii reformei”, a subliniat Pîslaru.