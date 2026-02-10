Comitetul interministerial condus de vicepremierul Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR

Comitetul interministerial condus de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a analizat marți stadiul reformei privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și îndeplinirea țintelor din PNRR.

Discuțiile au vizat jaloanele aferente cererilor de plată 3, 4 și 5 din PNRR.

Potrivit Guvernului, reprezentanții ministerelor au prezentat date despre lansarea procedurilor de selecție pentru conducerile companiilor de stat aflate în prima etapă a reformei.

Această etapă include întreprinderi din domeniile energiei și transporturilor.

„Ministerele responsabile de îndeplinirea acestui angajament, care corespunde unui jalon aferent cererii de plată număr 3 pentru care România a început să primească finanţare, vor transmite AMEPIP, până la sfârşitul acestei săptămâni, progresele realizate în acest proces sau, după caz, motivele pentru care au existat blocaje”, se arată în comunicatul oficial.

La ședința de la Palatul Victoria, s-a analizat situația mandatelor interimare din consiliile de administrație și conducerea executivă, în raport cu opțiunile legale pentru numirea managementului conform regulilor de guvernanță corporativă.

Executivul precizează că „având în vedere angajamentul României privind reducerea numărului întreprinderilor publice la care există management provizoriu, inclusiv la nivel local, s-a stabilit ca AMEPIP să continue dialogul cu reprezentanţii acestor companii pentru a oferi expertiză pentru demararea procedurilor de selecţie în baza legislaţiei privind guvernanţa corporativă”.

Pe agenda întâlnirii s-a aflat și analiza unor variante de direcție pentru anumite întreprinderi de stat, inclusiv restructurare, reorganizare sau alte soluții posibile.

Guvernul a mai transmis că, pentru cererea de plată numărul 4, unul dintre jaloane se referă la realizarea unui tablou de bord cu date standardizate despre întreprinderile publice.

„În ceea ce priveşte cererea de plată numărul 4, unul dintre jaloanele asupra căruia Guvernul s-a angajat este realizarea unui tablou de bord ce colectează date standardizate despre întreprinderile publice. Acest tablou de bord se regăseşte pe site-ul Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performaneţei Întreprinderilor Publice”, arată Executivul.

La reuniunea de lucru au participat vicepremierii Oana Gheorghiu și Tánczos Barna, ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei Irineu Darău, secretarul general al Guvernului Ștefan-Radu Oprea, dar și reprezentanți ai ministerelor Energiei, Muncii, Agriculturii și Dezvoltării.