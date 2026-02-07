Oana Gheorghiu despre sinecuri și pile politice: Am început procesul de curățire a companiilor de stat

Românii se așteaptă să fie redus numărul sinecurilor, numărul pilelor politice, al celor care câștigă salarii foarte mari dar nu fac nimic și al companiilor care sunt pe pierderi.

Oana Gheorghiu a explicat că după aproape patru luni de mandat, procesul de reformă este în desfășurare.

„E un proces care nu se poate întâmpla peste noapte, care necesită timp, în primul rând pentru că trebuie să respectăm legislația la virgulă, ca să ne asigurăm că lucrurile se întâmplă cum trebuie și că nu ne dă înapoi nimic”, a spus viceprim-ministra.

Legea guvernanței corporatiste, modificată în 2025

Ce este diferit față de trecut și de ce Oana Gheorghiu crede că lucrurile pot să meargă bine este că există o lege care a fost schimbată anul trecut, în 2025.

Este vorba despre OUG 109, care este din 2011, dar anul trecut a fost schimbată în acord cu prevederile OECD, cu principiile de guvernanță prevăzute de OECD.

„Legea asta ne dă niște instrumente cu care să începem procesul ăsta de reformă și de curățire a companiilor de stat”, a declarat Oana Gheorghiu.

Reforma nu se va întâmpla peste noapte și nu va fi perfectă de la început.

Este un proces de durată, iar autoritățile s-au uitat ce s-a întâmplat cu alte țări care au trecut prin situații similare.

Țările care au intrat în OECD cu mulți ani înaintea României au avut un proces de implementare a guvernanței care a durat.

„Începem în primul an mai bine, în al doilea an din ce în ce mai bine și tot așa”, a explicat viceprim-ministra.

Ghiduri pentru ministere despre companiile de stat

Ce fac acum autoritățile este să comunice și să învețe oamenii ce înseamnă guvernanța.

Oana Gheorghiu se referă inclusiv la nivelul ministerelor, la nivelul funcționarilor, la nivelul companiilor.

Viceprim-ministra a declarat că încearcă să facă ghiduri pentru miniștri ca să înțeleagă un ministru și un minister ce are voie și ce nu are voie în relația cu o companie de stat.

„O companie de stat înseamnă că statul este acționar majoritar sau 100%. Asta nu înseamnă că statul poate să se joace cu această companie”, a explicat Oana Gheorghiu.

Rolul ministerului, cel care reprezintă statul în companie, este să stabilească foarte clar ce tip de consiliu de administrație are nevoie și profilul oamenilor.

De exemplu, dacă este o companie din domeniul transporturilor, îi trebuie un finanțist foarte bun, îi trebuie poate un jurist foarte bun și un om de specialitate din domeniul transporturilor.

Al doilea rol este să stabilească foarte clar așteptările – ce așteaptă de la acest consiliu.

Al treilea și cel mai important sunt indicatorii de performanță.

Indicatori de performanță ridicoli până acum

„Ce-a făcut statul român până acum s-a prefăcut că pune niște indicatori de performanță”, a spus Oana Gheorghiu.

Ea a dat exemple de indicatori ridicoli: să fie prezent în fiecare zi la muncă, sau să se întrunească consiliul odată pe lună sau o companie monopol să-și păstreze numărul de clienți.

„Evident că numărul de clienți nu poate să fie un indicator la o companie care e monopol”, a explicat viceprim-ministra.

Nu mai e voie în mai multe consilii

Jurnalista a întrebat cum este posibil ca aceleași persoane să fie membre în mai multe consilii de administrație deodată, să strângă salarii uriașe de peste tot, când e evident că nimeni nu se poate pricepe la atâtea domenii diferite, iar firmele respective ajungeau în colaps financiar.

Oana Gheorghiu a răspuns că primul pas important a fost făcut: „Nu mai ai voie să fii în mai multe consilii de administrație”.

Al doilea pas important care a fost făcut este că ministerul poate să-și numească maxim un om în consiliul de administrație dacă este un consiliu format din trei membri sau maxim doi oameni dacă este un consiliu format din cinci membri.

Recuperarea pierderilor prin reducerea costurilor

„O parte din pierderi începe să se recupereze prin reducerea costurilor, prin reducerea numărului de membri, prin costurile de administrație, deci să reduc cheltuielul consiliului de administrație”, a explicat Oana Gheorghiu.

Dar rezultatele se vor vedea când vor începe cu adevărat restructurările.

Acestea pot începe după ce vom avea consilii de administrație sănătoase formate din profesioniști, care la rândul lor au obligația să selecteze manageri, directori, care să facă performanță.

„Prima condiție pentru ca o societate să aibă șanse de a deveni performantă este să aibă un consiliu de administrație format din profesioniști”, a concluzionat viceprim-ministra Oana Gheorghiu.