Alibaba lansează un model de inteligență artificială pentru roboți. Se pregătește trecerea către IA fizică

Noul model de inteligență artificială al Alibaba se numește RynnBrain și se concentrează pe alimentarea roboților, potrivit CNBC. Modelul lansat marți este conceput pentru a ajuta roboții să înțeleagă lumea din jurul lor și să identifice obiectele. Un videoclip lansat de Academia DAMO a Alibaba arată un robot identificând fructe și punându-le într-un coș. Deși aceste sarcini par simple, ele implică o inteligență artificială complexă care oferea robotului posibilitatea de a înțelege cum funcționează lucrurile din jurul său.

Astfel de model IA se încadrează în termenul generic denumit „IA fizică”. Aceasta include echipamente care se bazează pe inteligență artificială, cum ar fi mașinile autonome. Experții spun că este următorul pas în domeniul IA. Nvidia și Google, alături de Alibaba, se numără printre puținii giganți tehnologici care dezvoltă modele pentru robotică și așa-numita „IA fizică”.

Alibaba intră pe o piață de trilioane de dolari

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat anul trecut că IA și robotica reprezintă „o oportunitate de creștere de trilioane de dolari”. Pentru Alibaba, modelul RynnBrain îi oferă un punct de intrare pe piața roboticii. La fel ca și celelalte modele ale sale, Alibaba urmărește o strategie open source cu RynnBrain, ceea ce înseamnă că dezvoltatorii îl pot utiliza gratuit.

În ceea ce privește roboții umanoizi, China este considerată a fi înaintea SUA. Anunțul de marți al Alibaba și planurile altor companii chineze care vor să își intensifice producția în acest an ar putea consolida poziția Chinei.