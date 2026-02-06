Apocalipsa joburilor? De fapt, Inteligența Artificială creează noi locuri de muncă

Experții spun că nu este vorba doar despre programatori sau ingineri, ci despre roluri care combină înțelegerea comportamentului uman, organizarea muncii și controlul deciziilor automate. Pe măsură ce AI ajunge să fie folosită în procese critice, firmele au nevoie de oameni care să stabilească limitele, regulile și experiența de lucru cu aceste sisteme, potrivit BI.

Una dintre cele mai mari provocări pentru angajatori este să înțeleagă cum trebuie să funcționeze echipele în care oamenii și inteligența artificială lucrează împreună zilnic.

„Este vorba despre a vedea AI ca pe un coleg de echipă și partener de lucru. AI este extrem de puternică, dar are nevoie de direcție și supraveghere umană pentru a funcționa corect”, explică Sabari Raja, partener manager la JFFVentures.

El arată că noile roluri apărute nu sunt simple extensii ale celor existente, ci funcții complet noi, create special pentru această colaborare om–tehnologie.

Cum apar profesiile gândite special pentru era AI

Pe măsură ce companiile trec de la experimente cu inteligența artificială la utilizarea ei la scară largă, apar poziții care nu existau până acum în organigrame.

Nu mai este suficient ca AI să fie „instalată” într-un departament. Este nevoie de oameni care să proiecteze modul în care deciziile sunt luate, cum interacționează angajații cu sistemele inteligente și cum sunt respectate regulile etice.

Specialiștii vorbesc deja despre câteva profesii care vor deveni tot mai căutate în următorii ani.

Arhitectul de decizii AI, omul care stabilește cum hotărăște tehnologia

Una dintre funcțiile emergente este cea de arhitect de decizii AI, un specialist care creează cadrul în care inteligența artificială ia hotărâri importante.

În multe domenii, AI ajunge deja să decidă dacă un client primește un credit, dacă o tranzacție este suspectă de fraudă sau cum sunt evaluate anumite riscuri financiare. Problema nu mai este doar tehnică, ci ține de corectitudine, transparență și control.

Arhitectul de decizii AI se poziționează între algoritmi și rezultatele finale, asigurându-se că regulile sunt clare, că există supraveghere umană și că sistemele nu produc erori cu impact major.

Până acum, aceste responsabilități erau împărțite între ingineri de date și echipe IT. În viitor, ele vor deveni o meserie de sine stătătoare.

Directorul pentru experiența AI, responsabil de felul în care oamenii „simt” tehnologia

Un alt rol nou este cel de director pentru experiența utilizatorilor cu AI, o funcție care merge dincolo de partea tehnică. Dacă directorii AI clasici se ocupă de dezvoltarea și implementarea sistemelor inteligente, acest nou tip de lider se concentrează pe modul în care oamenii interacționează cu ele zi de zi.

Scopul este ca AI să fie ușor de folosit, de încredere și să nu creeze frustrare sau confuzie în rândul angajaților și clienților.

Specialiștii explică faptul că, pe măsură ce AI devine tot mai prezentă în viața profesională, experiența umană va conta la fel de mult ca performanța tehnică. O tehnologie extrem de puternică, dar greu de înțeles sau percepută ca nedreaptă, poate eșua rapid.

Consilierul pentru etica tehnologiei, paznicul regulilor în lumea digitală

Pe lista noilor profesii apare tot mai des și consilierul pentru etica tehnologiei, un expert care ajută companiile să folosească inteligența artificială în mod responsabil.

Pe măsură ce AI intră în domenii sensibile precum sănătatea, finanțele sau recrutarea, riscurile cresc. Pot apărea discriminări automate, decizii greșite sau încălcări ale vieții private.

Rolul acestui specialist este să creeze reguli clare, sisteme de verificare și mecanisme de corectare atunci când tehnologia greșește. De asemenea, el se asigură că firmele respectă legislația și standardele etice.

Viitorul muncii nu înseamnă doar automatizare

Experții subliniază că inteligența artificială nu va înlocui pur și simplu oamenii, ci va schimba profund structura locurilor de muncă.

Pe măsură ce AI preia sarcini tot mai complexe, va crește nevoia de profesioniști care să o supravegheze, să o ghideze și să se asigure că deciziile rămân corecte și aliniate valorilor umane.

Noile meserii arată că viitorul nu este doar despre mașini care muncesc în locul oamenilor, ci despre o colaborare tot mai strânsă între tehnologie și inteligență umană, cu reguli, responsabilitate și roluri complet noi.