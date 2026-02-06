Inteligența artificială ar putea depista mai devreme formele agresive de cancer de sân

Cercetarea a analizat datele a aproape 100.000 de femei cu vârste cuprinse între 40 și 80 de ani, participante la programul național de screening din Suedia în perioada aprilie 2021 – decembrie 2022, arată Euronews.

Mamografia rămâne metoda standard pentru detectarea cancerului de sân. Ghidurile europene recomandă ca imaginile să fie verificate de doi radiologi. Cu toate acestea, între 20% și 30% dintre tumori sunt diagnosticate între două vizite de rutină. Acestea sunt numite „cancere de interval”. Ele sunt periculoase pentru că tind să crească rapid, să fie mai avansate la momentul depistării și să răspundă mai greu la tratament.

Metoda de testare

În cadrul studiului, participantele au fost împărțite aleatoriu în două grupuri:

Grupul standard : Mamografiile au fost evaluate de doi radiologi, așa cum se procedează în mod normal.

: Mamografiile au fost evaluate de doi radiologi, așa cum se procedează în mod normal. Grupul asistat de AI: Un sistem inteligent a analizat imaginile și a semnalat zonele suspecte, iar un singur radiolog a luat decizia finală.

Rezultatele au arătat că în grupul asistat de inteligență artificială au fost identificate cu 11 cancere de interval mai puțin pe o perioadă de doi ani, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 12% față de metoda clasică. În același timp, numărul de cancere depistate în timpul controalelor regulate a crescut.

Un alt avantaj major este eficiența. Sarcina de lucru a radiologilor a scăzut cu aproximativ 44%. Motivul este că fiecare imagine a fost analizată de un singur specialist, nu de doi. Cercetătorii subliniază clar faptul că AI-ul nu înlocuiește medicii. El doar funcționează ca un instrument de sprijin care evidențiază zonele de risc, decizia umană rămânând decisivă.

Utilizarea pe scară largă

Deși tehnologia este deja folosită parțial în Suedia și Danemarca, specialiștii avertizează că AI-ul nu este încă pregătit să înlocuiască complet evaluarea umană. Sunt necesare studii suplimentare riguroase înainte de o implementare la scară largă.

Cancerul de sân rămâne cea mai frecventă formă de cancer la femei la nivel global. Depistarea precoce este crucială pentru șansele de supraviețuire.