Un artist viral pe Spotify, suspectat că ar fi creat de inteligența artificială

Sienna Rose are o ascensiune spectaculoasă pe Spotify. Trei dintre piesele sale se află în clasamentul Viral Top 50, iar una dintre ele a depășit cinci milioane de ascultări. Cu toate acestea, potrivit BBC, din ce în ce mai multe indicii sugerează că Sienna Rose ar putea fi un produs digital, nu un artist real.

Un ritm imposibil de lansări

Platforma Deezer, care a dezvoltat instrumente de detectare a muzicii generate de inteligență artificială, a transmis că mai multe piese și albume atribuite Siennei Rose sunt „detectate și marcate” ca fiind create de computer.

Există și alte semne. Artista nu are concerte, nu apare în interviuri și nu are videoclipuri. În doar două două luni, a lansat cel puțin 45 de piese pe platformele de streaming. Ritmul este considerat improbabil chiar și pentru artiști extrem de prolifici.

Urme digitale

Contul ei de Instagram, dezactivat între timp, conținea doar portrete foarte asemănătoare între ele, cu o lumină difuză și un aspect ireal, specific imaginilor generate de AI.

Și muzica sa ridică suspiciuni. Piesele sunt apropiate ca stil de soul-ul cu influențe jazz, iar ascultătorii spun că sunetul pare „prea perfect” și lipsit de variații. Unii au remarcat un șuierat constant în fundal, prezent în mai multe melodii – element asociat frecvent muzicii generate de aplicații AI.

„Amprenta” muzicii AI

Specialiștii spun că software-ul introduce erori invizibile pentru urechea umană, dar ușor de detectat matematic. Acestea funcționează ca o „amprentă digitală”, care poate indica dacă o piesă a fost creată cu inteligență artificială.

Pentru publicul larg, suspiciunile au apărut altfel. O parte dintre utilizatori au avut încă de la primele audiții impresia că „ceva nu este în regulă”, descriind muzica drept plăcută, dar „straniu de artificială”. Alții spun că, odată ce au aflat că ar putea fi vorba de AI, piesele li s-au părut „lipsite de suflet”.

Când vocea AI intră în topuri

Interesul pentru Sienna Rose a crescut rapid după ce una dintre piese a fost folosită într-o postare de pe Instagram de Selena Gomez. Melodia a fost retrasă ulterior, odată cu intensificarea întrebărilor legate de identitatea artistei.

Există și posibilitatea ca Sienna Rose să fie o persoană reală care își ascunde identitatea sau lansează muzică sub pseudonim. Totuși, cazul scoate la iveală o problemă mai amplă din industria muzicală.

Muzica generată de inteligența artificială devine tot mai greu de deosebit de cea creată de oameni și ajunge deja în topuri. Costurile sunt aproape zero, iar veniturile pot ajunge la mii de lire sterline pe săptămână, ceea ce face aceste proiecte extrem de atractive.