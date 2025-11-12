Oamenii nu mai pot deosebi muzica generată de inteligența artificială de cea reală

Ipsos a testat 9.000 de persoane, care au ascultat două piese generate de AI și una compusă de oameni, într-un studiu realizat pentru platforma franceză Deezer, relatează AFP.

„97% dintre respondenți nu au putut face diferența între muzica realizată integral de AI și cea creată de oameni”, a precizat Deezer într-un comunicat.

Sondajul a fost realizat între 6 și 10 octombrie, în opt țări: Brazilia, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Japonia, Țările de Jos și Statele Unite.

Deezer a mai arătat că mai mult de jumătate dintre participanți s-au simțit inconfortabil în fața faptului că nu pot distinge între cele două tipuri de muzică.

Anchetatorii au adresat și întrebări mai generale despre impactul inteligenței artificiale: 51% dintre respondenți cred că tehnologia va duce la mai multă muzică de calitate slabă pe platformele de streaming, iar aproape două treimi consideră că va provoca o pierdere a creativității.

„Rezultatele sondajului arată clar că oamenii țin la muzică și vor să știe dacă ascultă piese generate de AI sau compuse de oameni”, a declarat directorul general al Deezer, Alexis Lanternier.

80% dintre participanți au spus că își doresc ca muzica realizată integral de AI să fie clar etichetată.

Deezer este singura mare platformă de streaming care marchează sistematic conținutul generat complet de inteligența artificială.

Subiectul a atras atenția publicului în iunie, după ce trupa The Velvet Sundown a devenit virală pe Spotify și a recunoscut abia luna următoare că muzica sa era creată de inteligența artificială. În urma acestui caz, Spotify a anunțat că va încuraja artiștii și casele de discuri să indice clar când folosesc AI în procesul de creație.