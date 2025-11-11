Prima pagină » Evenimente » Decizie a instanței: Reproducerea melodiilor germane de ChatGPT constituie o încălcare a drepturilor de autor

Reproducerea versurilor melodiilor germane de către ChatGPT constituie o încălcare a drepturilor de autor. Decizia a fost luată marți de o instanță din Germania. Hotărârea este foarte importantă deoarece ar putea deveni un precedent juridic.
Petru Mazilu
11 nov. 2025, 14:22, Evenimente

OpenAI a încălcat drepturile de autor în ceea ce privește melodiile, a decis o instanță germană. Reproducerea versurilor melodiilor germane de către ChatGPT constituie o încălcare a drepturilor de autor, a stabilit marți o instanță din München, potrivit Le Figaro.

OpenAI, gigantul american al inteligenței artificiale, a fost găsit vinovat oentru încălcarea drepturile de autor ale melodiilor germane. Astfel, instanța a dat dreptate deținătorilor drepturilor de autor.

„Modelele lingvistice” utilizate de OpenAI, precum și „reproducerea versurilor melodiilor în rezultatele chatbot-ului” constituie „încălcări ale drepturilor de exploatare protejate de drepturile de autor”, a transmis instanța printr-un comunicat de presă.

Decizia instanței germane este foarte importantă deoarece ar putea fi invocată drept un precedent juridic în cazuri similare.

