Israel și Germania semnează cel mai mare contract de apărare din istoria Israelului pentru sistemul Arrow-3

Acesta este al doilea acord major între cele două țări privind sistemul Arrow, după ce Germania a achiziționat pentru prima dată sistemul în 2023, în contextul perceperii rachetelor cu rază medie de acțiune ale Rusiei ca fiind principala amenințare la adresa populației și infrastructurii critice germane. Potrivit oficialilor israelieni, cele două acorduri cumulate valorează aproximativ 6,7 miliarde de dolari, reprezentând cel mai mare contract de export de apărare din istoria Israelului, scrie Reuters.

Sistemul Arrow-3, dezvoltat de IAI în colaborare cu Agenția de Apărare Antirachetă a Statelor Unite, este conceput să intercepteze rachete balistice cu rază medie, cum ar fi racheta rusă Oreshnik. Germania a devenit, în decembrie, prima națiune europeană care a implementat sistemul Arrow, ca parte a strategiei sale de apărare împotriva unei amenințări tot mai mari din partea Rusiei.

Arrow-3 funcționează ca strat superior al apărării Israelului, completând sistemul Iron Dome, care elimină amenințările pe distanțe scurte. Extinderea Arrow-3 va permite atât Israelului, cât și Germaniei să își consolideze capacitățile de apărare împotriva atacurilor cu rachete balistice intermediare și să protejeze infrastructura critică și populația.

Analiza analiștilor de securitate evidențiază că acest acord nu doar că întărește cooperarea militară dintre Israel și Germania, dar marchează și o recunoaștere internațională a tehnologiei de apărare israeliene, care continuă să se afirme ca lider global în domeniul sistemelor antirachetă.

Pe lângă aspectele militare, tranzacția are și implicații economice semnificative, consolidând poziția Israelului pe piața exporturilor de tehnologie de apărare și întărind parteneriatele strategice cu aliați europeni.

Acest acord pentru sistemul Arrow-3 confirmă tendința creșterii investițiilor în tehnologia de apărare de ultimă generație în Europa, ca răspuns la provocările geopolitice actuale și la riscurile asociate cu rachetele cu rază medie de acțiune.