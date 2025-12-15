Decizie fără precedent. Cel mai mare producător auto din Europa închide o fabrică în Germania

Decizia vine în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa este afectat de vânzările slabe din China, de cererea redusă din Europa și de tarifele impuse de SUA, care apasă asupra vânzărilor din America, scrie Financial Times.

Volkswagen are dificultăți de mai mult timp în stabilirea bugetului de investiții, estimat la circa 160 de miliarde de euro pentru următorii cinci ani, în condițiile în care mașinile cu motoare pe benzină ar urma să rămână mai mult timp pe piață. Bugetul, actualizat anual, a fost redus față de anii anteriori, când pentru perioada 2023–2027 era de 180 de miliarde de euro.

Volkswagen pregătește restructurări în Germania pe fondul presiunilor financiare

„Există cu siguranță presiune asupra fluxului de numerar în 2026”, a declarat Stephen Reitman, analist la Bernstein. El a subliniat că grupul auto caută modalități de a reduce cheltuielile și de a crește profiturile operaționale.

Volkswagen se confruntă cu provocări „extinse”, iar prelungirea duratei de viață a motoarelor cu combustibili fosili necesită investiții suplimentare.

Fabrica din Dresda a produs mai puțin de 200.000 de vehicule de la începerea activității, în 2002, adică mai puțin de jumătate din producția anuală a uzinei centrale Volkswagen din Wolfsburg.

Decizia reprezintă un mic pas înainte în planurile Volkswagen de reducere a capacității de producție din Germania. Schimbările fac parte dintr-un acord încheiat anul trecut cu sindicatele, care va duce și la eliminarea a 35.000 de locuri de muncă la marca VW în Germania.

Fabrica a fost construită pentru asamblarea modelului de lux Phaeton. După retragerea acestuia, în 2016, unitatea din Dresda a fost reorientată către electrificare, producând ulterior modelul electric ID.3.