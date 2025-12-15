Prima pagină » Știri externe » Un start-up ucrainean va produce drone în Germania într-un acord de 100 de milioane de euro

Un start-up ucrainean va produce drone în Germania într-un acord de 100 de milioane de euro

Un start-up ucrainean din domeniul apărării a încheiat un acord în valoare de 100 de milioane de euro pentru a produce zeci de mii de drone în Germania, fiind primul parteneriat de acest tip realizat în cadrul unei inițiative lansate de Kiev pentru a sprijini creșterea producției companiilor sale din industria de apărare.
Iulian Moşneagu
15 dec. 2025, 14:11, Știri externe

Compania Frontline, înființată după invazia Rusiei în Ucraina, va colabora cu producătorul bavarez de drone de supraveghere Quantum Systems pentru a produce drone într-o nouă fabrică din sudul Germaniei, informează Financial Times.

Parteneriat ucraineano-german pentru extinderea producției de drone

Parteneriatul își propune să combine proprietatea intelectuală și experiența din zona de război ale Frontline cu capacitățile de producție automatizată ale Quantum. De asemenea, Frontline speră să beneficieze de legăturile Quantum cu guvernele europene.

Proiectul este primul acord semnat în cadrul inițiativei „Build with Ukraine”, lansată în luna iunie de președintele Volodimir Zelenski, care urmărește creșterea producției companiilor ucrainene din industria de apărare.

Oleksandr Kamîșin, consilier al lui Zelenski pentru industrii strategice, a declarat pentru Financial Times că speră ca această societate mixtă să fie prima dintr-o serie de 10 proiecte similare care ar urma să fie lansate în Europa în următorul an.

Primele drone vor fi folosite exclusiv de Ucraina

Frontline și Quantum intenționează să producă aproximativ 10.000 de drone anul viitor, într-o fabrică nouă, evaluată la 40 de milioane de euro. Dronele fabricate inițial vor fi folosite exclusiv de Ucraina.

Contractul va fi finanțat de guvernul Germaniei, care a devenit anul acesta cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Kiev, după ce Statele Unite și-au redus sprijinul.

În prezent, Frontline produce câteva sute de drone pe lună, însă își propune să ajungă la producție de masă, în încercarea de a înlocui dronele fabricate în China, care au devenit un instrument esențial pe câmpul de luptă pentru armata ucraineană.

După producerea primelor 10.000 de drone, cele două companii vor avea dreptul de a vinde surplusul de drone care nu va fi necesar Kievului către alte armate occidentale.

Matthias Lehna, director în cadrul Quantum, care va prelua conducerea noii societăți mixte, a declarat că firma poartă deja discuții cu forțele armate germane privind posibilitatea furnizării produsului realizat în comun.

