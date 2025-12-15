Prima pagină » Știri externe » Atac cu drone la Moscova. Locuitorii au auzit explozii

Atac cu drone la Moscova. Locuitorii au auzit explozii

Un atac cu drone s-a petrecut la Moscova, în noaptea de duminică spre luni. Primarul Moscovei, Sergei Sobianin, susține că apărarea aeriană rusă a doborât 15 drone, potrivit canalelor rusești de Telegram, citate de Ukrainska Pravda.
Sursă foto: Colaj. Captură ecran video / Telegram
Daiana Rob
15 dec. 2025, 08:45, Știri externe

Ministerul Apărării rus a afirmat, luni dimineață, într-o informare pe Telegram, că 130 de drone au fost doborâte, dintre care 25 deasupra regiunii Moscova.

Expoziile au fost raportate în districtul Istra din Moscova. Aeroporturile Domodedovo și Zhukovsky și-au suspendat temporar operațiunile din cauza atacului cu drone, însă aceste restricții au fost ulterior ridicate.

„Serviciile de urgență lucrează la locul unde au căzut resturile (n.r. – dronelor), a scris primarul Moscovei pe rețeaua Telegram.

Atacul asupra Moscovei continuă de duminică seara. Anterior, locuitorii orașului Kashira din regiunea Moscova au precizat că au auzit explozii, dar și răspunsul apărării aeriene.

 

