Dispută acidă a miniștrilor de externe din Ungaria și Polonia, după declarațiile date de Viktor Orbán

Într-o postare pe X, premierul maghiar Viktor Orbán a distribuit un fragment dintr-o emisiune la un post de televizune maghiar, în care a precizat că Bruxelles-ul a luat decizia de a „confisca activele rusești înghețate”, „ocolind Ungaria” și „violând în plină zi legislația europeană”.

„Între timp, ei cer statelor membre încă 135 de miliarde de euro pentru a alimenta conflictul. Ungaria nu va intra în jocul acestui plan bruxellez pervers”, a adăugat premierul maghiar Viktor Orbán, în postarea sa.

❌ Bypassing Hungary and raping European law in broad daylight, the Brusselians are making moves to seize frozen Russian assets – a declaration of war. Meanwhile, they demand €135 billion more from member states to fuel the conflict. Hungary will not play along in this twisted… pic.twitter.com/u1voxmoD32 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 13, 2025

Ministrul polonez al Externelor, Radosław Sikorski, a distribuit postarea, precizând că „Viktor a obținut «Ordinul lui Lenin»”.

Ministrul maghiar al Externelor, Péter Szijjártó, a redistribuit comentariul oficialului polonez, precizând că „Ungaria nu va accepta să fie „trasă în războiul vostru” cu Rusia.

„Înțelegem că doriți cu adevărat un război între Rusia și Europa! Nu ne vom lăsa târâți în războiul vostru!!”, a scris Péter Szijjártó.

Drept răspuns, ministrul de Externe polonez a precizat că Europa știe care tabără este pro-Rusia și că Guvernul maghiar „va fi de partea ei”.

„Dacă Rusia nu invadează din nou, nu va fi un astfel de război, dar înțelegem că de data aceasta veți fi de partea ei”, a scris ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski.

Reamintim că vineri, UE a decis să înghețe definitiv activele Băncii Centrale Ruse, pe o perioadă nedeterminată, în locul supunerii periodice la vot a prelungirii deciziei de înghețare.

Înghețarea pe termen nedeterminat are obiectivul de a convinge Belgia să sprijine planul UE de a utiliza banii din activele rusești înghețate pentru a acorda Ucrainei un împrumut de până la 165 de miliarde de euro, pentru a acoperi nevoile din 2026 și 2027, potrivit sursei citate.

Împrumutul ar fi rambursat de Ucraina numai după ce Rusia va plăti despăgubiri Kievului pentru daunele de război, transformând efectiv împrumutul într-o subvenție care anticipează viitoarele plăți de reparații din partea Rusiei.